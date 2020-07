Glavni elementi dogovorenog paketa za gospodarski oporavak

Europsko vijeće dogovorilo je u utorak u ranim jutarnjim satima novi sedmogodišnji proračun od 1074 milijarde eura i fond za oporavak od 750 milijardi, koje će se namaknuti zaduživanjem na financijskom tržištu, prvi put u povijesti EU-a.

U zaključcima Europskog vijeća spominje se "važnost zaštite financijskih interesa EU-a" i vladavine prava. Komisija može predložiti sankcije u slučaju kršenja tih načela, a prijedlog bi se usvojao kvalificiranom većinom zemalja članica. Skoro trećina, 30 posto sredstava morat će biti utrošeno na zelene projekte, koji pridonose ispunjavanju cilja da Europa do 2050. godine postane klimatski neutralna. Dogovor čelnika zemalja članica predviđa uvođenje novih vlastitih prihoda za europski proračun, iz kojih će se dijelom vraćati dug kojim će se financirati oporavak. Najprije će se uvesti porez na nerecikliranu plastiku i to od 1. siječnja 2021. godine. Uslijedit će porez na uvoz proizvoda čiju proizvodnju prati intenzivna emisija ugljika, zatim pristojba na digitalne usluge. To bi se trebalo uvesti najkasnije do početka 2023. godine.