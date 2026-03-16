Glavina: Po svemu sudeći, ni Air Serbia ne shvaća ozbiljno srpske vlasti

Ministar turizma Tonči Glavina objavom na društvenim mrežama 'bocnuo' je Srbiju zbog preporuke svojim građanima da ne putuju u Hrvatsku ako nije nužno
Glavina se na X-u osvrnuo na članak na srbijanskom portalu Nova.rs, čiji je naslov - 'Dok vlast savjetuje da se ne putuje u Hrvatsku, Air Srbija uvodi nove letove za Brač'.
Srbijansko Ministarstvo vanjskih poslova , podsjetimo, objavilo je nedavno ažurirani sustav upozorenja za putovanja, tzv. ‘semafor’, u kojem je Hrvatska svrstana u narančastu zonu. To znači preporuku državljanima Srbije da u Hrvatsku ne putuju osim ako to nije nužno.
Istodobno je objavljeno da nacionalna zrakoplovna kompanija Air Serbia planira proširiti broj letova prema Hrvatskoj. Glavni direktor kompanije Jiri Marek najavio je da će Air Serbia ovog ljeta uvesti dvije tjedne linije prema otoku Braču. Prodaja karata očekuje se uskoro, a Brač bi trebao postati sedma hrvatska destinacija u mreži te kompanije.
Prema najavama, Air Serbia bi tijekom ljetne sezone trebala imati do 38 tjednih letova prema Hrvatskoj. Planirano je 13 letova tjedno za Zagreb, svakodnevni letovi za Dubrovnik, šest tjedno za Split, pet za Pulu, tri za Zadar i dva za Rijeku.
Na to se na društvenim mrežama osvrnuo hrvatski ministar turizma Tonči Glavina.
'Srećom, građani Srbije ne shvaćaju ozbiljno srbijanske vlasti i njihove preporuke. A sudeći po svemu, ne shvaća ih ozbiljno ni nacionalni avioprijevoznik Air Serbia. Kako najavljuju njihovi mediji, čak 38 tjednih letova prema Hrvatskoj. Nije loše!', napisao je Glavina.