Glavina: Po svemu sudeći, ni Air Serbia ne shvaća ozbiljno srpske vlasti

Glavina se na X-u osvrnuo na članak na srbijanskom portalu Nova.rs, čiji je naslov - 'Dok vlast savjetuje da se ne putuje u Hrvatsku, Air Srbija uvodi nove letove za Brač'.

Srbijansko Ministarstvo vanjskih poslova , podsjetimo, objavilo je nedavno ažurirani sustav upozorenja za putovanja, tzv. ‘semafor’, u kojem je Hrvatska svrstana u narančastu zonu. To znači preporuku državljanima Srbije da u Hrvatsku ne putuju osim ako to nije nužno.

Istodobno je objavljeno da nacionalna zrakoplovna kompanija Air Serbia planira proširiti broj letova prema Hrvatskoj. Glavni direktor kompanije Jiri Marek najavio je da će Air Serbia ovog ljeta uvesti dvije tjedne linije prema otoku Braču. Prodaja karata očekuje se uskoro, a Brač bi trebao postati sedma hrvatska destinacija u mreži te kompanije.