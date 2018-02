Glavašević: Predsjednica se treba opravdati zbog ogromnog gafa

'Hrvatska je iza ovoga svega ostala ponižena, prije svega zbog činjenice da je predsjednica ovaj posjet isforsirala', rezimirao je SDP-ov Bojan Glavašević posjet srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića Hrvatskoj za što smatra da se predsjednica treba opravdati zbog ogromnog gafa

'Prije svega, nije se konzultirala sa sukreatorom vanjske politike, dakle, s predsjednikom Vlade, on je tu ispao mnogo veći državnik, zato što je nju spasio time što je odlučio prihvatiti sastanak s Vučićem. On je jedini tu koji ima operativne, odnosno izvršne ovlasti, predsjednica ih nema ni najmanje. To je bilo spašavanje obraza koliko se obraza spasiti dalo, ali zapravo - što je rezultat? Ugostili smo i tretirali s najvišim počastima čovjeka koji je lagao na novinarska pitanja o tome da nije govorio o Velikoj Srbiji, čovjeka koji svakim svojim javnim nastupom, od 1995. do dana današnjeg pokazuje da u Hrvatskoj ima identične stavove i mišljenja kao što ih je imao u vrijeme rata', smatra Glavašević dodajući kako niti jednom riječju nije pokazao da se kaje ili da smatra kako mu je pozicija bila kriva.