Gdje će završiti najpoznatiji svjetski azilant?

Australski programer i aktivist, osnivač servisa Wikileaks, već šest godina boravi u ekvadorskoj ambasadi u Londonu i iako su optužbe iz Švedske zbog kojih je zatražio azil odbačene prošle godine, Assange i dalje strahuje od izručenja, sada američkim vlastima, a nedavne informacije pokazuju da ga je Ekvador spreman izbaciti iz ambasade

Nakon šest godina Julianu Assangeu, australskom programeru i aktivistu, ponovo gori pod nogama i mnogi se pitaju gdje će osnivač servisa Wikileaks na kojem su kroz godine objavljeni bezbrojni tajni dokumenti, uskoro završiti? Assange se od sredine 2012. godine nalazi u prostorijama ambasade Ekvadora u Londonu. Tamo je završio radi optužbi o silovanju koje su protiv njega 2010. godine podignute u Švedskoj, a radi čega je Švedska zatražila njegovo izručenje.

Assange se tada predao britanskim vlastima koje su ga nakon deset dana pustile na slobodu s koje se branio od izručenja. No, kako je njegova obrana bila neuspješna on je sredinom 2012. prekršio uvjete pod kojima je pušten i u ekvadorskoj ambasadi zatražio azil. Optužbe iz Švedske su odbačene još lani u svibnju, i ta je država povukla europski nalog za hapšenjem, no Assange i dalje ne izlazi iz ambasade jer mu prijete novi problemi koji su posljednjih dana postali sve ozbiljniji.