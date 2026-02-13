Frederiksen: SAD se trajno udaljuju od Europe

Američki državni tajnik Marco Rubio sastao se u petak u Muenchenu na marginama sigurnosne konferencije s premijerima Danske i Grenlanda, Mette Frederiksen i Jens-Frederikom Nielsenom, kako bi s njima razgovarao o Grenlandu, otoku kojemu je predsjednik Donald Trump prijetio aneksijom
Trump je nedavno zaprijetio carinama europskim zemljama koje se protive tomu da SAD zbog zaštite svoje nacionalne sigurnosti preuzme kontrolu nad Grenlandom, autonomnim teritorijem u sastavu Danske.
Kasnije je povukao prijetnje i isključio vojno osvajanje najvećeg otoka na svijetu.
'Konstruktivni razgovori s američkim državnim tajnikom Marcom Rubiom', napisala je na X-u Mette Frederiksen.
Sastanak koji je trajao petnaestak minuta, po jednom američkom izvoru, održan je dalje od novinara, a nikakve pojedinosti o razgovorima nisu još objavljene.
'Nalazili smo se u središtu velike rasprave o sigurnosti u našoj regiji i od samog početka smo izjavili da smo spremni preuzeti svoj dio odgovornosti u tom pogledu. Stoga se podrazumijeva da moramo sudjelovati na konferenciji' u Muenchenu o sigurnosti, izjavio je grenlandski premijer po dolasku u Njemačku.
U glavnom gradu Bavarske danska je premijerka Frederiksen pozvala na 'značajno jačanje Europe' u obrani, napominjući da se Sjedinjene Američke Države trajno distanciraju od europskog kontinenta.
'Amerikanci su bili vrlo iskreni: od Trumpovog inauguracijskog govora do nove sigurnosne i obrambene strategije, prijetnji Grenlandu, sve ukazuje na jedan smjer, naime da se Sjedinjene Države, nažalost, trajno udaljuju od Europe', dodala je.