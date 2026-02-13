Frederiksen: SAD se trajno udaljuju od Europe

Trump je nedavno zaprijetio carinama europskim zemljama koje se protive tomu da SAD zbog zaštite svoje nacionalne sigurnosti preuzme kontrolu nad Grenlandom, autonomnim teritorijem u sastavu Danske.

Kasnije je povukao prijetnje i isključio vojno osvajanje najvećeg otoka na svijetu.

'Konstruktivni razgovori s američkim državnim tajnikom Marcom Rubiom', napisala je na X-u Mette Frederiksen.