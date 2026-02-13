Plenković se sastao s Rubiom, otkrio o čemu su razgovarali

Plenković je pritom naglasio važnost hrvatskog pristupanja Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) te skorog ratificiranja Sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Hrvatske i SAD-a. Također je najavio održavanje samita Inicijative triju mora u Dubrovniku.

Kako je naveo u objavi na X-u, razgovor je obuhvatio niz strateških pitanja, uključujući obrambenu i energetsku suradnju, ali i međunarodne političke procese u kojima Hrvatska želi dodatno ojačati svoju poziciju.

Bilo mi je zadovoljstvo sastati se s američkim državnim tajnikom @SecRubio na @MunSecConf , s kojim smo potvrdili izvrsne savezničke odnose 🇭🇷 i 🇺🇸! Razgovarali smo o ključnim globalnim sigurnosnim izazovima i bilateralnoj suradnji u nizu područja. Istaknuo sam važnost… pic.twitter.com/6C8Q1O8wKm

'Bilo mi je zadovoljstvo sastati se s američkim državnim tajnikom na Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji, s kojim smo potvrdili izvrsne savezničke odnose Hrvatske i SAD-a. Razgovarali smo o ključnim globalnim sigurnosnim izazovima i bilateralnoj suradnji u nizu područja', poručio je Plenković.



Premijer je istaknuo i nastavak bliske suradnje u području energetike, posebno kroz korištenje LNG terminala na Krku, naglasivši da većina ukapljenog prirodnog plina koji stiže u Hrvatsku dolazi iz Sjedinjenih Država. Uz to, naglasio je važnost naftovoda JANAF, koji je opisao kao pouzdan energetski pravac za opskrbu država srednje i istočne Europe.



Dotaknuli su se i situacije u jugoistočnoj Europi, pri čemu je hrvatski premijer naglasio potrebu daljnje potpore Bosni i Hercegovini. 'Založio sam se za podršku BiH, ostvarivanje pune ravnopravnosti Hrvata kao konstitutivnog naroda u BiH i nastavak aktivnosti u pogledu realizacije projekta Južne plinske interkonekcije', naveo je Plenković u objavi.