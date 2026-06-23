otkako su počela mjerenja

Francuska: Utorak najtopliji dan ikad zabilježen

Bi. S. / Hina

23.06.2026 u 19:54

Toplinski val u Francuskoj
Toplinski val u Francuskoj Izvor: Profimedia / Autor: Philippe LOPEZ / AFP / Profimedia
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Francuska se suočila s najtoplijim danom zabilježenim otkako su počela mjerenja 1947., pri čemu se prosječna temperatura u zemlji u utorak popela na 29,8 Celzijevih stupnjeva, prema meteorološkoj agenciji Meteo France

Brojkom temeljenom na preliminarnim vrijednostima zabilježenim u 17 sati oboren je raniji rekord od 29,4 Celzijevih stupnjeva postignut 25. srpnja 2019. i 5. kolovoza 2003.

Prosječna temperatura u zemlji se mjeri indikatorom ITN koji svakodnevno prati prosjek dnevnih i noćnih temperatura s 30 meteoroloških stanica u Francuskoj.

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Prema meteorološkoj agenciji, trenutni toplinski val obilježen je izvanredno visokim temperaturama koje se zadržavaju tijekom dana, ali i noći.

Preliminarna očitanja pokazala su da je u mjestu Pissos na obali Atlantskog oceana u utorak poslijepodne zabilježeno 44,3 Celzijevih stupnjeva, pri čemu su mnogi drugi gradovi također zabilježili temperature iznad 40 stupnjeva.

Francuska se dan ranije već suočila s najtoplijom noći u više desetljeća, pri čemu je prema ITN-u prosječna temperatura dosegla 21,6 Celzijevih stupnjeva, što je najviša razina od 1947., javlja AFP.

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