Francuska: Utorak najtopliji dan ikad zabilježen

Prosječna temperatura u zemlji se mjeri indikatorom ITN koji svakodnevno prati prosjek dnevnih i noćnih temperatura s 30 meteoroloških stanica u Francuskoj.

Brojkom temeljenom na preliminarnim vrijednostima zabilježenim u 17 sati oboren je raniji rekord od 29,4 Celzijevih stupnjeva postignut 25. srpnja 2019. i 5. kolovoza 2003.

Prema meteorološkoj agenciji, trenutni toplinski val obilježen je izvanredno visokim temperaturama koje se zadržavaju tijekom dana, ali i noći.

Preliminarna očitanja pokazala su da je u mjestu Pissos na obali Atlantskog oceana u utorak poslijepodne zabilježeno 44,3 Celzijevih stupnjeva, pri čemu su mnogi drugi gradovi također zabilježili temperature iznad 40 stupnjeva.

Francuska se dan ranije već suočila s najtoplijom noći u više desetljeća, pri čemu je prema ITN-u prosječna temperatura dosegla 21,6 Celzijevih stupnjeva, što je najviša razina od 1947., javlja AFP.