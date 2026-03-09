Francuska nakon promjene na vrhu Irana: 'Režim mora napraviti velike ustupke i promijeniti stav'

Modžtaba Hamenei, 56-godišnji klerik koji se smatra bliskim iranskim konzervativcima, posebno zbog svojih veza s Korpusom islamske revolucionarne garde (IRGC), ideološkom vojskom Islamske Republike, izabran je u nedjelju za vrhovnog vođu od strane Skupštine stručnjaka, tijela od 88 šijitskih klerika.

"Režim mora napraviti velike ustupke i radikalno promijeniti stav , stati na kraj ovim destabilizirajućim akcijama koje su opasne za regiju i za nas same te vratiti Irancima ključeve njihove budućnosti“, izjavio je Jean-Noël Barrot za France Inter.

ŠTO JE RIZIČNIJE?

Naslijedio je svog oca, ajatolaha Alija Hameneija, koji je ubijen prvog dana rata koji su zajednički pokrenuli Sjedinjene Države i Izrael.

Jean-Noël Barrot također je pozvao Izrael i proiransku šijitsku skupinu Hezbolah da prekinu međusobne napade između Libanona i Izraela.

Ministar je odbio odgovoriti na pitanje jesu li izraelske operacije u južnom Libanonu nesrazmjerne.

„Što se tiče izraelskih operacija (u Libanonu), koje su odgovor na neopravdane i nepravedne napade Hezbolaha, one uzrokuju masovno raseljavanje stanovništva, što rezultira desecima smrtnih slučajeva, stotinama, a uskoro i tisućama ozljeda“, rekao je.

„Obje strane moraju se vratiti na prethodnu situaciju, odnosno na primirje koje smo osigurali u studenom 2024.“, dodao je.