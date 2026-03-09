stižu reakcije

Francuska nakon promjene na vrhu Irana: 'Režim mora napraviti velike ustupke i promijeniti stav'

I.J./Hina

09.03.2026 u 08:55

Izvor: Profimedia / Autor: Middle East Images/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Vlasti u Iranu moraju "napraviti velike ustupke i radikalno promijeniti stav", poručio je francuski ministar vanjskih poslova u ponedjeljak, dan nakon što je Iran dobio novog vrhovnog vođu.

"Režim mora napraviti velike ustupke i radikalno promijeniti stav, stati na kraj ovim destabilizirajućim akcijama koje su opasne za regiju i za nas same te vratiti Irancima ključeve njihove budućnosti“, izjavio je Jean-Noël Barrot za France Inter.

Modžtaba Hamenei, 56-godišnji klerik koji se smatra bliskim iranskim konzervativcima, posebno zbog svojih veza s Korpusom islamske revolucionarne garde (IRGC), ideološkom vojskom Islamske Republike, izabran je u nedjelju za vrhovnog vođu od strane Skupštine stručnjaka, tijela od 88 šijitskih klerika.

Naslijedio je svog oca, ajatolaha Alija Hameneija, koji je ubijen prvog dana rata koji su zajednički pokrenuli Sjedinjene Države i Izrael.

Jean-Noël Barrot također je pozvao Izrael i proiransku šijitsku skupinu Hezbolah da prekinu međusobne napade između Libanona i Izraela.

Ministar je odbio odgovoriti na pitanje jesu li izraelske operacije u južnom Libanonu nesrazmjerne.

„Što se tiče izraelskih operacija (u Libanonu), koje su odgovor na neopravdane i nepravedne napade Hezbolaha, one uzrokuju masovno raseljavanje stanovništva, što rezultira desecima smrtnih slučajeva, stotinama, a uskoro i tisućama ozljeda“, rekao je.

„Obje strane moraju se vratiti na prethodnu situaciju, odnosno na primirje koje smo osigurali u studenom 2024.“, dodao je.

Iran znakovitom porukom pokrenuo novi val napada: Skočile cijene nafte, eksplozije u Dubaiju

  • 09:53

    Koliko je dosad brodova napadnuto u Hormuškom tjesnacu? Od početka rata Izraela i SAD-a s Iranom u Hormuškom je tjesnacu ili u njegovoj blizini napadnuto deset brodova otkako je Iran blokirao taj strateški vodeni put kao odmazdu za američko-izraelske napade, izvještava skupina za analizu podataka. Napadi u tjednu nakon izbijanja rata 28. veljače gotovo su potpuno zaustavili promet kroz tjesnac, ključnu rutu za naftu i drugu robu. Britanska agencija za pomorsku sigurnost UKMTO izdala je oko deset upozorenja na napade, kao i upozorenja na sumnjive aktivnosti, ali je objavila malo detalja o uključenim plovilima. Međunarodna pomorska organizacija (IMO) na svojoj je web stranici u petak navela ukupno devet napada na brodove u tjesnacu u prvom tjednu, uključujući četiri incidenta u kojima je poginulo ukupno sedam osoba. IMO je priopćio da je u svakom od tri napada na plovila Skylight, MKD Vyom i Stena Imperative 2. ožujka, kada je pogođen i Hercules Star, ubijena jedna osoba. Između 3. i 5. ožujka pogođena su još četiri plovila: Libra Trader, Gold Oak, Safeen Prestige i Sonangol Namibe, 1. ožujka četiri osobe su poginule kada je pogođen Mussafah 2.

  • 09:08

    U Iranu poginulo više od 1255, 12.000 ranjenih Ali Jafarian, zamjenik iranskog ministra zdravstva za Al Jazeeru je otkrio ažurirane 'crne brojke' u Iranu nakon devet dana uzastopnih napada Izraela i SAD-a.  Više od 12.000 ljudi je ranjeno, a 1.255 osoba je poginulo. Dob žrtava kreće se od osam mjeseci do 88 godina. Među poginulima je 200 žena. 168 djece poginulo je u osnovnoj školi u Minabu. 55 zdravstvenih radnika je ranjeno, a 11 je poginulo, uključujući četiri liječnika, dvije medicinske sestre i tri djelatnika hitne pomoći.

  • 08:49

    Eksplozije u Dubaiju Eksplozije su se čule iznad Dubaija rano jutros, a zabilježena je i aktivnost borbenih zrakoplova. Služba za krizne situacije i katastrofe UAE-a potvrdila je da se zračna obrana suočava s raketnom prijetnjom. Stanovnicima je savjetovano da 'ostanu na sigurnom mjestu'. Četiri osobe su poginule uslijed iranskih napada na UAE, priopćilo je jučer ministarstvo obrane te zemlje. Iran je pokrenuo uzvratne napade na ciljeve diljem Bliskog istoka nakon što su SAD i Izrael pokrenuli zajednički napad u subotu, 28. veljače. Od tada je UAE otkrio stotine projektila i gotovo 1500 dronova, od kojih je velika većina uništena, prema ministarstvu obrane.
