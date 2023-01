[FOTO/VIDEO] Grlić Radman: Dolazak Dačića je prilika da se sazna idući korak Srbije

Šef hrvatske diplomacije Gordan Grlić Radman pozvao je u četvrtak Srbiju na iskren dijalog i rješavanje otvorenih pitanja o nestalima i odšteti logorašima, uoči dolaska srbijanskog ministra vanjskih poslova u Zagreb

Srpsko nacionalno vijeće u petak organizira tradicionalni božićni prijem "Hristos se rodi - Vaistinu se rodi", na koji stiže Ivica Dačić, prvi potpredsjednik vlade Srbije i njezin šef diplomacije, a Grlić Radman kaže da je to prilika da se sazna idući korak Srbije.

"Vidjet ćemo što je sljedeće, kada možemo očekivati te odgovore da bi svaki naredni formalni bilateralni susret bio smislen i svrhovit, kako bismo mogli kasnije konkretno razgovarati o ispunjenju tih otvorenih pitanja", pojasnio je.

Na pitanje hoće li dvojica šefova diplomacija razgovarati u četiri oka, Grlić Radman je rekao da će "sigurno popiti kavu".

"Gospodin Dačić nije novi ministar vanjskih poslova, to je već bio. On točno zna o čemu se radi, koja su pitanja, on je svjedok povijesti, on je imao određene dužnosti u vrijeme raspada bivše države", rekao je Grlić Radman, pozvavši Srbiju na "aktivan i iskren dijalog" sa susjedima i na "vjerodostojna obećanja".

Hrvatska može biti primjer Srbiji

Hrvatski šef diplomacije istaknuo je da je Hrvatska potpuno europski integrirana i da može biti primjer i uzor Beogradu.

"Sigurno da europsku perspektivu želi i Srbija, ali ako je želi ostvariti - treba tražiti partnere. Tko više nego Hrvatska želi stabilnost zapadnog Balkana?", rekao je Grlić Radman.