FOTO Veliki prosvjedni marš u Belemu: Deseci tisuća ljudi na ulicama

S "Maršem za klimu" prosvjednici se bore za klimatsku pravdu i obranu zemlje predaka autohtonih zajednica, čemu prijete sječa drva i ilegalno kopanje zlata.

Deseci tisuća prosvjednika iz autohtonih zajednica i globalni klimatski aktivisti prošli su u povorci središtem brazilskog grada Belema glasno skandirajući.

The People's Protest Belèm today... Full of joy, dancing and a strong message for #COP30 to end fossil fuels. I was there with #LaudatosiMovement and the River of Hope. @trocaire #climatejustice pic.twitter.com/oGSRXUkWTy

Brazilska ministrica okoliša Marina Silva pozdravila je veliki odaziv na prosvjed . Rekla je da su prosvjedi dobrodošli u Brazilu, koji ima teško izborenu i konsolidiranu demokraciju.

Nekoliko diplomata i ministara iz zemalja koje pregovaraju na konferenciji COP30 pridružilo se prosvjedu.

Oko 200 zemalja na COP30 raspravlja do kraja idućeg tjedna o tome kako se može brže obuzdati globalno zatopljenje.

Fokus je na planu za postupno napuštanje nafte, plina i ugljena. Dodatno, zemlje u razvoju traže financijsku pomoć kako bi se učinkovitije nosile s teškim posljedicama promjena poput češćih i obilnijih kiša i težih suša, toplinskih valova, šumskih požara i oluja.