FOTO Snažno nevrijeme pogodilo Dalmaciju, u Kaštelima vatrogasci imaju pune ruke posla

Snažna sredozemna ciklona donijela je Dalmaciji izražene vremenske neprilike, obilježene olujnim jugom i jednom od najvećih ciklonalnih plima posljednjih desetljeća. Diljem obale more se prelilo na rive i ulice, prodirući do kuća i poslovnih prostora, dok orkanski vjetar stvara dodatne probleme

Olujno jugo i snažno nevrijeme pogodilo je u večernjim satima srijede više gradova u Dalmaciji. Kako javlja Dalmacija danas, olujni udari vjetra nose zaštitne ograde, pomiču kontejnere te ruše lagane konstrukcije diljem Splita. U Sućidru, u Vukovarskoj ulici, metalna zaštitna ograda se, popustivši pod naletima vjetra srušila preko nogostupa i završila uza zid, kod parkiranih vozila.

Oluja u Splitu





U Kaštelima se more izlilo na rivu i okolne ulice te je na području Štafilića, Novog i Starog razina mora došla do razine automobila.

Počelo je razdoblje nestabilnog vremena. Više od 100 mm kiše već je palo lokalno na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj.

Razvoj situacije i važeća upozorenja za iduće dane pratite na https://t.co/7tElXxopKt.#prognoza pic.twitter.com/yvjpTUa9JI — DHMZ (@DHMZ_HR) February 4, 2026

'Ovakvo stanje je nepodnošljivo. Godinama govorimo o prodiranju mora u naše kuće, zovemo dežurne službe i institucije ali svi, uvijek, ostaju nijemi na naše pozove. Stanje je katastrofalno i pod hitno je potrebna sanacija rive koju obećavaju godinama. Ne razumijem kako nam nadležne službe nisu donijele vreće s pijeskom jer ovo će biti besana noć, rekla je jedna stanovnica Kaštela Novog koja je sama morala daskama ograditi kuću da more u nju ne prodre, prenosi Dalmacija danas.

Vatrogasci: 'Građani nas stalno zovu' Kaštelanski su vatrogasci, javlja Hina, zaprimili pedesetak dojava građana u srijedu navečer radi olujnog juga koje je podiglo razinu mora zbog čega su poplavljeni brojni objekti i kuće smještene uz more.

Nevera praćena olujnim jugom na širem je području Kaštela počela oko 20 sati. Zapuhao je jaki jugoistočni vjetar koji je na momente puhao 60 kilometara na sat, a temperatura je iznosila oko 10 stupnjeva. 'Građani nas stalno zovu i prijavljuju poplave objekata na rivi svih sedam Kaštela. Podigla se razina mora, velika je plima, jako jugo. Nismo od neke velike pomoći dok se vrijeme ne smiri. Riječ je o kućama, restoranima i drugim objektima na samoj rivi. U zadnjih sat i pol smo imali pedesetak takvih dojava', rekao je za Hinu vatrogasni zapovjednik grada Kaštela Darko Maretić.

Oluja u Kaštelima





Dodao je da su vatrogasci vodu u objektima koji su udaljeni od rive ispumpavali, no to isto ne mogu napraviti s objektima uz rivu sve dok se more ne povuče. Trenutno se na terenu nalaze dva vozila sa deset vatrogasaca, a građanima preporučaju da na vrata stavljaju vreće s pijeskom ili neke brane kako bi pokušali spriječiti prodiranje mora u kuće i objekte. Vremenska prognoza Kaštelanima ne ide na ruku jer se očekuje da će olujno jugo svoju snagu "pokazivati" sve do ponoći, nakon čega bi se trebalo smiriti. U Splitu nije bilo dojava o velikim poplavama osim tradicionalno poplavljenih pojedinačnih gradskih cesta zbog začepljenih šahtova koji nisu mogli u kratkom vremenu podnijeti toliku količinu vode. Prekid brodskih linija Snažno nevrijeme je pogodilo i šibensko područje gdje jaki valovi udaraju u područje uz more. Uz to HAK je naveo da je zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta na moru došlo do prekida brojnih trajektnih, katamaranskih i brodskih linija.

Oluja u Dalmaciji







