tisuće na ulicama

FOTO Pogledajte neke od transparenata na prosvjedu protiv Trumpa u centru Londona

I.V./Hina

17.09.2025 u 18:10

Prosvjed zbog Trumpova dolaska u Londonu
Prosvjed zbog Trumpova dolaska u Londonu Izvor: EPA / Autor: ANDY RAIN
Nekoliko tisuća ljudi prosvjedovalo je u srijedu u središtu Londona protiv politike američkog predsjednika Donalda Trumpa koji je započeo dvodnevni državni posjet Ujedinjenom Kraljevstvu

"Migranti su dobrodošli, Trump nije dobrodošao", "Ne rasizmu, ne Trumpu" i "Bombardirate djecu u Gazi, a gostite se u Ujedinjenom Kraljevstvu", pisalo je na transparentima prosvjednika.

Prosvjedni skup, koji je organizirala skupina "Stop Trumpu", osiguravalo je više od 1600 policajaca, priopćila je londonska policija.

Donald Trump stigao je u Ujedinjeno Kraljevstvo u utorak navečer u svoj drugi državni posjet toj zemlji.

Predsjedniku i njegovoj supruzi Melaniji kralj Charles III. priredio je raskošan doček u dvorcu Windsor, oko 40 kilometara od Londona. Za srijedu navečer planiran je službeni banket.

Prosvjed zbog Trumpova dolaska u Londonu Izvor: EPA / Autor: Tolga Akmen

Ali Donald Trump nije popularan u Ujedinjenom Kraljevstvu.

„Želimo dati britanskom narodu (...) priliku da izrazi svoj prijezir prema Donaldu Trumpu, njegovoj politici, njegovom rasizmu“, rekla je za AFP Zoe Gardner iz skupine „Stop Trumpu“.

„Strašno mi je što svijet preuzimaju uistinu zli ljudi“, rekla je za AFP Jo Williamson, 58-godišnja prosvjednica.

„Prošlog vikenda ovdje su održane velike demonstracije, vrlo rasističke prirode, pa smo se i mi htjeli izraziti“, dodala je, misleći na skup koji je organizirala krajnja desnica, a kojem je prisustvovalo najmanje 110.000 ljudi.

Donald Trump i kralj Charles III Izvor: Profimedia / Autor: Aaron Chown, PA Images / Alamy / Profimedia

