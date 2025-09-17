FOTO Pogledajte neke od transparenata na prosvjedu protiv Trumpa u centru Londona

"Migranti su dobrodošli, Trump nije dobrodošao", "Ne rasizmu, ne Trumpu" i "Bombardirate djecu u Gazi, a gostite se u Ujedinjenom Kraljevstvu", pisalo je na transparentima prosvjednika.

Prosvjedni skup, koji je organizirala skupina "Stop Trumpu", osiguravalo je više od 1600 policajaca, priopćila je londonska policija.

Donald Trump stigao je u Ujedinjeno Kraljevstvo u utorak navečer u svoj drugi državni posjet toj zemlji.

Predsjedniku i njegovoj supruzi Melaniji kralj Charles III. priredio je raskošan doček u dvorcu Windsor, oko 40 kilometara od Londona. Za srijedu navečer planiran je službeni banket.