Fico kritizirao Ukrajinu, Zelenski odgovorio: Neću to tolerirati

Slovačka i Mađarska su i dalje ovisne o ruskoj nafti, dok je ostatak EU-a prekinuo opskrbu ruskom naftom nakon što je Moskva pokrenula invaziju na Ukrajinu u veljači 2022.

Zelenski i Fico su se nekoliko puta sukobili oko ruskih isporuka nafte.

Zelenski je to izjavio nakon sastanka sa slovačkim premijerom Robertom Ficom u ukrajinskom gradu Užgorodu, u blizini granice sa Slovačkom.

EU ulaže u druge energetske rute, no za Slovačku i Mađarsku su alternativne rute puno skuplje, a postoji i problem 'uskog grla' tim alternativnim pravcima.

Zbog ukrajinskih napada na naftovod Družba, koji doprema rusku naftu preko Bjelorusije i Ukrajine do Mađarske i Slovačke, dvije zemlje trpe poteškoće u opskrbi tim energentom.

'Ukrajina odgovara na ruske napade na našu energetsku infrastukturu i tako će i nastaviti. Mi uistinu želimo da se taj rat završi, no nitko ne može samo sjediti skrštenih ruku i to tolerirati', rekao je Zelenski.

Fico je rekao da vojni napadi na 'legitimne' mete pogađaju Slovačku, dodajući da bi se trebali uzeti u obzir i interesi drugih zemalja koje su dio međunarodne energetske mreže.

Kritizirao je Ukrajinu što nije produljila tranzit ruske nafte nakon što je ugovor Kijeva s Rusijom istekao krajem 2024. Ruska energetska grupacija Gazprom od tada je preusmjerila svoje zalihe koje isporučuje Slovačkoj u okviru dugoročnog ugovora.

Fico se također oštro usprotivio planu EU-a o postupnom ukidanju uvoza ruske energije te je privremeno zaustavio posljednji paket sankcija bloka Rusiji kako bi zatražio jamstva protiv štete koju bi Slovačka mogla pretrpjeti zbog prekida opskrbe.

Zelenski je na zajedničkoj konferenciji za novinare s Ficom rekao da je Ukrajina spremna isporučivati naftu i plin Slovačkoj ako ne dolaze iz Rusije.

Fico je također rekao da usprkos nekim razmimoilaženjima, ima prostora za suradnju između dviju zemalja, uključujući i na polju energetike.

Zaželio je da Ukrajina dobije sigurnosna jamstva i ponudio podijeliti slovačko iskustvo kako bi pomogao Ukrajini u pristupnim pregovorima s EU.

Želimo dobre, prijateljske odnose, pravedan mir, prekid vatre što je brže moguće i europsku perspektivu za Ukrajinu, rekao je Fico.