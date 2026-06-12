Pakistanski premijer objavio: SAD i Iran su dogovorili 'konačni tekst' mirovnog sporazuma

Šebaz Šarif je na svom profilu na mreži X poručio kako je, nakon intenzivnih posredničkih napora Pakistana, postignut 'konačni i usuglašeni tekst' mirovnog sporazuma između SAD-a i Islamske Republike Iran.

Istaknuo je kako je Pakistan svjestan, kako navodi, kampanja dezinformacija koje imaju za cilj sabotirati dogovor, no da se unatoč tome proces nastavlja.

'Stavljajući po strani svu buku i špekulacije, možemo potvrditi da je postignut konačni i usuglašeni tekst mirovnog sporazuma te da Pakistan sada blisko surađuje s objema stranama kako bi se dovršili sljedeći koraci', naveo je Sharif.

Dodao je i kako “mir nikada nije bio bliže nego što je sada”, naglašavajući važnost nastavka diplomatskog procesa i završnih dogovora između uključenih strana.

Iranski šef diplomacije: Dogovor nikad bliži

Američki predsjednik Donald Trump u petak je podijelio objavu iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Aragčija na društvenim mrežama u kojoj je rekao da memorandum o razumijevanju za okončanje rata u Iranu nikada nije bio bliži.

Aragči je u petak rekao da "Islamabadski memorandum o razumijevanju" za rješavanje američko-izraelskog rata protiv Irana "nikada nije bio bliži", ali je pozvao medije da se suzdrže od nagađanja o njegovu sadržaju dok se ne finalizira.