Pakistanski premijer objavio: SAD i Iran su dogovorili 'konačni tekst' mirovnog sporazuma

Pakistanski premijer Šebaz Šarif objavio je da su Sjedinjene Američke Države i Iran usuglasili konačni tekst mirovnog sporazuma, uz poruku da je mir 'bliži nego ikad'
Šebaz Šarif je na svom profilu na mreži X poručio kako je, nakon intenzivnih posredničkih napora Pakistana, postignut 'konačni i usuglašeni tekst' mirovnog sporazuma između SAD-a i Islamske Republike Iran.
Istaknuo je kako je Pakistan svjestan, kako navodi, kampanja dezinformacija koje imaju za cilj sabotirati dogovor, no da se unatoč tome proces nastavlja.
'Stavljajući po strani svu buku i špekulacije, možemo potvrditi da je postignut konačni i usuglašeni tekst mirovnog sporazuma te da Pakistan sada blisko surađuje s objema stranama kako bi se dovršili sljedeći koraci', naveo je Sharif.
Dodao je i kako “mir nikada nije bio bliže nego što je sada”, naglašavajući važnost nastavka diplomatskog procesa i završnih dogovora između uključenih strana.
Iranski šef diplomacije: Dogovor nikad bliži
Američki predsjednik Donald Trump u petak je podijelio objavu iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Aragčija na društvenim mrežama u kojoj je rekao da memorandum o razumijevanju za okončanje rata u Iranu nikada nije bio bliži.
Aragči je u petak rekao da "Islamabadski memorandum o razumijevanju" za rješavanje američko-izraelskog rata protiv Irana "nikada nije bio bliži", ali je pozvao medije da se suzdrže od nagađanja o njegovu sadržaju dok se ne finalizira.
Šef diplomacije rekao je da će Iran sve detalje podijeliti s javnošću u dogledno vrijeme, u skladu s odgovornim i transparentnim pristupom Teherana, kako ga je nazvao.
Iran prema nacrtu okvirnog sporazuma s Washingtonom o okončanju rata neće odustati od kontrole nad Hormuškim tjesnacem, prema pisanju iranske novinske agencije IRNA-e od petka, dok je američki predsjednik Donald Trump u četvrtak spomenuo mogućnost potpisivanja okvirnog sporazuma već „ovog vikenda”, što je Reuters prenio da bi moglo biti u nedjelju u Ženevi.
Iranska novinska agencija Mehr pisala je o nacrtu sporazuma koji predviđa „trajni i trenutni prekid neprijateljstava, uključujući i u Libanonu”, te "60 dana pregovora za postizanje sporazuma o nuklearnim pitanjima i potpuno ukidanje američkih sankcija".