Izdržao islamofobne napade i Trumpove prijetnje: Tko je novi gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani

Demokratski socijalist Zohran Mamdani (34) izabran je u utorak za 111. gradonačelnika New Yorka. Pobijedio je bivšeg guvernera Andrewa Cuoma (67) i republikanskog kandidata Curtisa Sliwu te ušao u povijest kao prvi musliman na čelu najvećeg američkog grada

Mamdani, tridesetčetverogodišnji demokratski socijalist iz Queensa, osvojio je više od 50 posto glasova. Andrew Cuomo završio je na drugom mjestu s nešto više od 40 posto, a republikanski kandidat Curtis Sliwa dobio je tek nešto iznad sedam posto glasova. Demokrati su u utorak pobijedili u tri izborne utrke na prvim velikim izborima otkako je Donald Trump ponovno preuzeo predsjedničku dužnost, dajući ugroženoj stranci priliku zamaha dok se priprema za kongresne međuizbore sljedeće godine. Demokratkinje Abigail Spanberger i Mikie Sherrill nove su guvernerke Virginije i New Jerseyja, a pobjedu su izborile s uvjerljivom prednošću. 'Poslali smo poruku svijetu da je Virginia 2025. godine izabrala pragmatizam umjesto stranačke pripadnosti', rekla je u svom pobjedničkom govoru Spanberger, postavši prva guvernerka te savezne države, koju je posljednje četiri godine vodio republikanac Glenn Youngkin, ali u njoj Trump nikada nije pobijedio na predsjedničkim izborima. U New Jerseyju je demokratska zastupnica SAD-a Mikie Sherrill – umjerena političarka s vojnim iskustvom, prvi put izabrana u Kongres na međuizborima 2018. godine tijekom prvog mandata predsjednika Trumpa –pobijedila republikanskog poduzetnika i bivšeg državnog zastupnika Jacka Ciattarellija. Bivša kongresnica i agentica CIA-e pobijedila je republikansku kandidatkinju Winsome Earle-Sears: 'Izabrali smo naš Commonwealth umjesto kaosa.' Ove tri izborne utrke smatraju se kao barometar toga kako Amerikanci reagiraju na Trumpovih burnih devet mjeseci na vlasti, a poslužile su i kao test različitih demokratskih kampanja uoči 2026. godine.

Proslava Mamdanijeve pobjede U dvorani Brooklyn Paramount, u kojoj se održavala proslava izborne noći, nastao je delirij kada je Mamdani proglašen pobjednikom. Okupljeni su uz povike i zagrljaje slavili trenutak koji je ušao u povijest New Yorka. 'Svako jutro budit ću se s jednom svrhom - učiniti ovaj grad boljim za vas nego što je bio dan prije', poručio je Mamdani u pobjedničkom govoru pa se obratio američkom predsjedniku Trumpu: 'Znam da gledaš, pojačaj zvuk.' Osim što je prvi muslimanski gradonačelnik, Mamdani je i prvi gradonačelnik južnoazijskog podrijetla te najmlađi gradonačelnik New Yorka u više od 100 godina. Trump je ranije zaprijetio da će uskratiti savezna sredstva New Yorku ako Mamdani pobijedi na izborima za gradonačelnika te je pozvao njujorške Židove da glasaju protiv njega, kandidata krajnje lijevog krila Demokratske stranke. 'Svaki Židov koji glasa za Zohrana Mamdanija (...) je glupa osoba!!!' napisao je Trump na svojoj platformi Truth Social, ocjenjujući da Mamdani 'mrzi Židove'.

Od anonimca do lidera Kad je prošle jeseni krenuo u kampanju, Mamdani je bio gotovo nepoznat lokalni zastupnik, no njegova jednostavna poruka, ta da život u New Yorku mora biti priuštiv, brzo je pronašla put do birača. Zagovarao je zamrzavanje stanarina, gradnju više pristupačnih stanova, povećanje minimalne plaće na 30 dolara po satu, besplatan javni prijevoz i veće poreze za najbogatije. Nakon što je izgubio u predizborima, Cuomo – koji je 2021. podnio ostavku na mjesto guvernera zbog optužbi za seksualno uznemiravanje, što negira – odlučio je ostati u utrci kao nezavisni kandidat i pokušati se vratiti na političku scenu. No ljetne i jesenske ankete uporno su pokazivale da Mamdani zadržava jasnu prednost pred njim, Sliwom i donedavnim gradonačelnikom Ericom Adamsom, koji je odustao od utrke u rujnu. U mjesecima koji su prethodili izborima, Mamdani i Cuomo često su se sukobljavali oko svojih političkih rezultata i vizija budućnosti grada. Mamdani je optuživao Cuoma da je 'zarobljen interesima bogatih donatora i korporacija', a on je uzvraćao govoreći da je Mamdani 'previše neiskusan' za vođenje metropole poput New Yorka. Tijekom televizijskih sučeljavanja u listopadu trojica kandidata žestoko su se prepirala o kriminalu, policiji, Izraelu, cijenama života, stanovanju, prometu te odnosima s Trumpovom administracijom. Mamdanijeva kampanja dobila je snažnu podršku progresivaca, uključujući senatora Bernieja Sandersa i kongresnicu Alexandru Ocasio-Cortez, koji su s njim sudjelovali na skupovima diljem grada. Podržali su ga i utjecajni lokalni demokrati – zastupnik Jerry Nadler, državna odvjetnica Letitia James te guvernerka Kathy Hochul, koja mu je u rujnu dala podršku unatoč ranijim nesuglasicama oko porezne politike. Manje od dva tjedna prije izbora, potporu mu je dao i čelnik demokratske manjine u Zastupničkom domu, Hakeem Jeffries, nakon mjeseci pritisaka da se jasno svrsta uz kandidata vlastite stranke. Ipak, ne i svi demokrati. Njujorški senatori Chuck Schumer i Kirsten Gillibrand odlučili su ostati neutralni i nisu dali službenu podršku nijednom kandidatu.