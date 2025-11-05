Novi udar na medije? Orbanovi saveznici pred izbore kupili najčitaniji dnevni list

Najčitaniji mađarski dnevni list Blikk, s oko tri milijuna čitatelja mjesečno, od prošlog je tjedna u vlasništvu Indamedije, medijske grupacije bliske vladajućem Fideszu i premijeru Viktoru Orbanu. Kupnja, koja uključuje i mađarsko izdanje časopisa Glamour, izazvala je snažne reakcije u javnosti, jer se događa uoči ključnih izbora iduće godine, na kojima Orban prvi put u više od deset godina ima ozbiljnog izazivača

Novinari Blikka doznali su za prodaju tek nakon službene objave, a mnogi su, kako pišu lokalni mediji, šokirani. 'Zamalo sam doživio infarkt kad sam čuo vijest. Za mene je ovo moralno neprihvatljivo', rekao je jedan novinar koji je želio ostati anoniman. Dosadašnji glavni urednik Ivan Zsolt Nagy i jedan od viših urednika napustili su list 'u međusobnom dogovoru' s novim vlasnikom. Nagy je na Facebooku naveo da su posljednjih mjeseci pokušavali promijeniti smjer lista, točnije 'fokusirati se ne na senzacionalizam, nego na zanimljive priče o društvu, politici i kulturi'. Novi glavni urednik postao je Balazs Kolossvary, piše Guardian.

Medijski prostor pod sve većim utjecajem vlasti Kupnja Blikka dio je dugotrajnog procesa koncentracije mađarskih medija u rukama poslovnih ljudi povezanih s Fideszom. Tijekom posljednjih 15 godina Viktor Orban sustavno je gradio lojalnu medijsku mrežu, od državne televizije do komercijalnih kanala i portala, čime je učvrstio političku dominaciju i utjecaj na javno mnijenje. Analitičarka Agnes Urban, direktorica organizacije Mertek Media Monitor, istaknula je da je Blikk za vladajuću stranku 'iznimno važa' jer je najčitaniji dnevni list u zemlji: 'Njegova internetska stranica je četvrta najposjećenija u Mađarskoj. Ako se u takvom mediju pojavi propaganda, njezin će učinak na javnost biti velik.' Lider oporbe Peter Magyar, koji predvodi pokret Poštovanje i sloboda (Tisza), oštro je kritizirao ovaj potez, nazvavši ga još jednim pokušajem Orbanove vlade da učvrsti kontrolu nad medijima i uguši preostale neovisne glasove. 'Ovo nije kupnja iz ekonomskih razloga, nego politički potez kojim se širi Orbánova propagandna tvornica', poručio je Magyar, čija stranka kampanju temelji na borbi protiv korupcije i obnovi demokratskih institucija.

Tisuće Orbanovih pristaša u Budimpešti Izvor: EPA / Autor: Zsolt Czegledi







