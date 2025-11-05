Cijene komunalija u ova dva grada otišle su u nebo! Građane očekuju drastična poskupljenja

Nekoliko mjeseci nakon lokalnih izbora građane Šibenika i Makarske očekuju značajna poskupljenja, među kojima se izdvaja drastično povećanje cijena odvoza otpada. Uz to, Šibenčanima je voda poskupjela za 63 posto, a Makarane čeka plaćanje više komunalne naknade, ali i rast paušala za iznajmljivače

Lokalni izbori su prošli, a nakon obećanja na red dolaze poskupljenja koja nitko nije spominjao. Šibenik i Makarska tako su odlučili poprilično podignuti cijene odvoza otpada. Smeće u Makarskoj dvostruko skuplje Prema prijedlozima koji se nalaze u javnom savjetovanju, Makarani mogu biti najnezadovoljniji novom predloženom cijenom odvoza otpada. Naime od prvog dana iduće godine za fiksni dio računa, tzv. paušal, koji je do sada iznosio 7,90 eura (plus PDV), izdvajat će 14,95 eura (plus PDV), što je gotovo dvostruko više. Varijabilni dio cijene, koji ovisi o količini predanog otpada, porast će u prosjeku za oko 45 posto. Za ostale korisnike usluge, koji se ne odnose na kućanstva, cijena s 15,93 eura plus PDV raste na 29,90 eura plus PDV.

Iako u savjetovanju nema obrazloženja zbog čega dolazi do tolikog poskupljenja, na lokalnom portalu Pod Biokovom direktorica Makarskog komunalca Antonia Glavina kao razloge navela je rast cijena goriva, to što je odlagalište udaljeno više od 500 kilometara od Makarske, ali i činjenicu da je dosadašnje poslovanje postalo financijski neodrživo, osobito nakon što je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost početkom godine povećao cijene korištenja odlagališta za 30 eura po toni otpada. Nužan rast plaća u Šibeniku I dok je poskupljenje u Makarskoj drastično, u Šibeniku iznosi nešto manje. Tako bi prema prijedlogu Šibenčani iz kategorije kućanstvo umjesto dosadašnjih 7,03 eura plus PDV trebali plaćati 10,53 eura plus PDV. Cijena za ostale korisnike prema prijedlogu iznosi 33,94 eura mjesečno bez PDV-a, a dosadašnja je iznosila 26,94 eura bez PDV-a. U obrazloženju se navodi da je povećanje cijene obvezne minimalne javne usluge potrebno radi povećanja troškova poslovanja davatelja javne usluge Zeleni grad Šibenik, što se osobito odnosi na troškove goriva i energenata, komunalnih vozila i opreme te režija. Navedeno je i to da plaće zaposlenika u proteklom periodu nisu pratile rast životnih troškova i inflacije, kao i da više od polovice njih trenutno prima manje od minimalne plaće propisane od 1. siječnja 2026. godine.

'Zbog dugotrajnog održavanja plaće na razini minimalne potrebno je prilagoditi osnovicu kako bi djelatnici ostvarili zakonski propisanu minimalnu plaću. Nakon toga potrebno je dodatno povećati plaće kako bi se zadržali postojeći djelatnici, motivirali za rad te zadržala kvaliteta usluge. Zbog financijskih razloga unazad dvije godine broj djelatnika je sa 194 smanjen na 168 kako bi se optimizirali troškovi i osigurala stabilnost poslovanja. Prosječna neto plaća u društvu iznosi 1224 eura, što je za 18 posto manje od prosječne plaće u Republici Hrvatskoj, te bi i uz povećanje osnovice plaće za 30 posto većina djelatnika imala niža primanja od državnog prosjeka', navodi se u obrazloženju. 'Vodeni val' i paušal po krevetu Dodajmo da je Šibenčane nedavno pogodio i 'vodeni val' u obliku poskupljenja vode od 63 posto, a Makarane koji se bave iznajmljivanjem zahvatit će i paušalni porez po krevetu. Naime do 17. studenog u javnom savjetovanju nalazi se Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu te po smještajnoj jedinici u kampu i objektu za robinzonski turizam.