Nitko nikad kao Bayern! Čudesni Bavarci ispisali povijest europskog nogometa

Luis Diaz je bio glavni junak, ali i tragičar Bayernovog gostovanja kod aktualnog pobjednika elitnog europskog klupskog natjecanja. Kolumbijski napadač je već u 4. minuti postigao vodeći pogodak, kad je odbijenu loptu nakon udarca Michaela Olisea poslao u mrežu. Potom je u 32. minuti oteo loptu pariškom kapetanu Marquinhosu i ponovno svladao nemoćnog vratara Chevaliera za 2:0.

No, u sučevom dodatku prvog poluvremena je svoj napadački učinak zasjenio nesmotrenim i nepotrebnim uklizavanjem u noge Achrafa Hakimija, pri kojem je marokanskom reprezentativcu teže ozlijeđena lijeva potkoljenica. U prvi mah glavni sudac Talijan Mariani pokazao žuti karton Diazu, ali je nakon pregleda snimke tu svoju odluku poništio i isključio Kolumbijca.

Europski prvak je brojčanu nadmoć uspio iskoristiti u 74. minuti, kad je Joao Neves svladao Manuela Neuera samo osam minuta nakon što je ušao u igru.

No, Bavarci su uspjeli izdržati bez novog primljenog pogotka, što im je donijelo 16. pobjedu u isto toliko natjecateljskih utakmica koje su odigrali u ovoj sezoni.

Prethodni rekord držala je čuvena momčad Milana iz sezone 1992./1993., koja je sezonu započela s 13 uzastopnih pobjeda. Trener Vincent Kompany i njegova ekipa imat će priliku povećati rekord u subotu, ako pobijede Union Berlin na gostovanju u 10. kolu Bundeslige.