Tragedija u Tuzli: Raste broj žrtava nakon požara u domu za starije, više ozlijeđenih

U požaru koji je u utorak navečer buknuo u Domu za starije Tuzla poginulo je, prema preliminarnim informacijama, 11 štićenika, priopćili su iz MUP-a Tuzlanskog kantona, prenose lokalni mediji, a sućut obiteljima izrazio je i premijer Federacije BiH Nermin Nikšić, ocijenivši ovaj tragični događaj katastrofom ogromnih razmjera

Prema zadnjim informacijama ukupno je 11 ljudi poginulo u požaru u Domu umirovljenika u Tuzli. Ozlijeđeno je 35 ljudi od kojih je troje u kritičnom stanju, piše Klixba. 'Tijela smrtno stradalih bit će prebačena u Komemorativni centar radi identifikacije i obdukcije. Na mjestu događaja nalazi se očevidna ekipa, a očevid će biti proveden kada se za to steknu uvjeti, s ciljem utvrđivanja uzroka požara i svih drugih činjenica važnih za istragu', navodi se u priopćenju MUP-a. Kako prenose lokalni mediji, iz Doma umirovljenika Tuzla potvrdili su kako je požar buknuo u utorak u 20,45 sati na sedmom katu.

'Brzom intervencijom požar su stavili pod kontrolu i ugasili pripadnici Profesionalne vatrogasne postrojbe Tuzla, uz podršku Profesionalne vatrogasne postrojbe Srebrenik te dobrovoljnih vatrogasnih društava Gornja Tuzla i Tuzla, kao i Uprave policije MUP-a TK', priopćili su iz Doma. Korisnicima s ugroženih katova pripadnici Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla pružili su medicinsku pomoć, nakon čega su smješteni na niže katove ustanove, dodali su. 'Medicinsku pomoć ugroženima pružalo je i medicinsko osoblje domova zdravlja Lukavac, Srebrenik i Kalesija. Ozlijeđeni pacijenti zbrinuti su u UKC-u Tuzla, a među ozlijeđenima su, osim korisnika ustanove, i pripadnici policije, vatrogasci, medicinski radnici te zaposlenici Doma umirovljenika Tuzla', naveli su. 'Živim na trećem katu, pogledala sam kroz prozor i vidjela zapaljene krhotine kako padaju odozgo. Potrčala sam u hodnik. Na gornjim katovima ima ljudi koji su prikovani za krevet', ispričala je za BHRT vidno potresena štićenica Doma Ruža Kajić.

