Narko-podmornica s 1,7 tona kokaina zaplijenjena kod Portugala

Četiri osobe su privedene nakon što su portugalske vlasti u srednjem Atlantiku presrele narko-podmornicu koja je prevozila više od 1,7 tona kokaina
Polupodmornica bila je na putu za Iberijski poluotok i zaplijenjena je posljednjih dana, prema riječima dužnosnika.
Objavljena je i snimka na kojoj se vidi kako policija i mornarica okružuju brod prije ukrcaja, zaplijenjuju drogu i uhićuju četiri člana posade, za koje se kaže da su iz Južne Amerike, piše BBC.
Osumnjičeni, među kojima su dva Ekvadorca, jedan Venezuelanac i jedan Kolumbijac, zadržani su u pritvoru, rekla je policija.
Vítor Ananias, šef portugalskog policijskog ureda za borbu protiv droge, rekao je na konferenciji za novinare da različite nacionalnosti privedenih pokazuju da organizacija koja stoji iza njih nije samo iz jedne zemlje.
Lisabonski Centar za pomorske analize i operacije (MAOC) objavio je da je posljednjih dana dobio dojave da kriminalna organizacija šalje podmornicu natovarenu kokainom namijenjenom Europi.
Nekoliko dana kasnije, portugalski brod uspješno je locirao podmornicu otprilike 1000 nautičkih milja (1852 km) od obale Lisabona, u operaciji koju su podržali britanska Nacionalna agencija za borbu protiv kriminala i američka Uprava za suzbijanje droga.
Nakon što je zaplijenila plovilo, mornarica je objavila da ga nije moguće odvući natrag na obalu zbog lošeg vremena i krhke konstrukcije, te je kasnije potonulo na otvorenom moru.