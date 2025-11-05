Narko-podmornica s 1,7 tona kokaina zaplijenjena kod Portugala

Polupodmornica bila je na putu za Iberijski poluotok i zaplijenjena je posljednjih dana, prema riječima dužnosnika.

Objavljena je i snimka na kojoj se vidi kako policija i mornarica okružuju brod prije ukrcaja, zaplijenjuju drogu i uhićuju četiri člana posade, za koje se kaže da su iz Južne Amerike, piše BBC.

Osumnjičeni, među kojima su dva Ekvadorca, jedan Venezuelanac i jedan Kolumbijac, zadržani su u pritvoru, rekla je policija.