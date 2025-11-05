POKAZALA REVIZIJA

Ministarstvo financija donijelo pravilnik o radu disciplinskih sudova s više od deset godina zakašnjenja

L. Š. / Hina

05.11.2025 u 07:24

Ministarstvo financija
Ministarstvo financija Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL
Bionic
Reading

Ministarstvo financija s više od 10 godina kašnjenja donijelo je pravilnik o visini novčane naknade za rad u prvostupanjskom i drugostupanjskom disciplinskom sudu Carinske uprave, trebao ga je, naime, donijeti do konca 2013., a na snagu je stupio u listopadu prošle godine

Utvrdio je to Državni ured za reviziju analizirajući poslovanje i financijske izvještaje Ministarstva financija, odnosno Carinske uprave za 2024. godinu, a u oba slučaja Ured je dao uvjetna mišljenja.

Pravilnici su podzakonski akti koji detaljnije razrađuju primjenu nekog zakona, donose ih izvršna tijela, u ovom slučaju ministar financija. No, da bi ih on donio, prijedlog je trebao stići od Carinske uprave, a ona, utvrdila je Revizija, nije izradila prijedloge čak pet pravilnika.

Ti su akti pak trebali biti doneseni do konca 2013., odnosno do konca lipnja 2017., dakle još u mandatima ministara Borisa Lalovca i Zdravka Marića. Jedan je pravilnik donesen s više od deset godina kašnjenja, u 2024., dakle u mandatu ministra Marka Primorca.

vezane vijesti

Tim se pravilnicima, uz ostalo, uređuju način vođenja te način i rokovi čuvanja evidencija; provedba zaštitno-sigurnosnih mjera tijekom rada, prava i obveze ovlaštenih carinskih službenika koji se upućuju na rad u inozemstvo, načini i uvjeti sudjelovanja u radu projekata na poziv međunarodnih institucija; vrste priznanja, postupci dodjele priznanja i visine novčanih nagrada itd.

S obzirom da u vrijeme obavljanja revizije, a to je bio svibanj prošle godine, novi pravilnici nisu doneseni, primjenjivali su se stari. Ipak, Državni ured za reviziju naložio je Carinskoj upravi da u što kraćem roku poduzme aktivnosti za izradu pravilnika za koje je istekao propisani rok za donošenje.

Nema informacije kome je i koliko dodijeljena oduzeta roba

Državni ured za reviziju je Carini zamjerio i da na mrežnim stranicama nije objavila informaciju o besplatnoj dodjeli robe oduzete u prekršajnim postupcima.

U prošloj godini Povjerenstvo za besplatnu dodjelu robe, za koje Carinska uprava obavlja stručne i administrativne poslove, donijelo je 43 odluke o besplatnoj dodjeli različite vrste i količine hrane, odjeće, elektroničke i računalne opreme, vozila te druge robe udrugama, tijelima državne uprave, Središnjem uredu, pučkim kuhinjama, bolnici te drugim javnim ustanovama, no Carinska uprava na svojim mrežnim stranicama nema objavljene informacije o tome, pa je dobila zadaću da to učini.

Revizija je imala primjedbe i na prekovremeni rad u Carinskoj upravi, naime, za 15 zaposlenika trajao je do 40 sati više od propisanog ograničenja godišnjeg broja sati prema Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike, odnosno više od 250 sati godišnje.

Carinskoj upravi Revizija je zamjerila i da nije izradila obrazloženje općeg dijela financijskog plana niti na mrežnim stranicama objavila izmjene i dopune tog plana, kao ni polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2024.

Izvješće o godišnje popisu imovine i obveza na 31. prosinca 2024. godine, sastavljeno je 12. ožujka ove godine, što je nakon roka za predaju financijskih izvještaja. Iz navedenog proizlazi da popis imovine i obveza nije proveden pravodobno te nije ostvarena osnovna svrha godišnjeg popisa imovine i obveza, a to je usklađivanje knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem, zaključio je Državni ured za reviziju.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
UDARAC NA DŽEP

UDARAC NA DŽEP

Cijene komunalija u ova dva grada otišle su u nebo! Građane očekuju drastična poskupljenja
DEMOKRATI SLAVILI

DEMOKRATI SLAVILI

Izdržao islamofobne napade i Trumpove prijetnje: Tko je novi gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani
katastrofa u bih

katastrofa u bih

Tragedija u Tuzli: Raste broj žrtava nakon požara u domu za starije, više ozlijeđenih

najpopularnije

Još vijesti