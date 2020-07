Europska investicijska banka odobrila još 340 milijuna eura za gradnju autoceste Budimpešta-Ploče

Europska investicijska banka (EIB) odobrila je Bosni i Hercegovini novi kredit u iznosu od 340 milijuna eura, namijenjen gradnji autoceste na koridoru koji povezuje Budimpeštu i Ploče, potvrdili su u četvrtak dužnosnici Autocesta Federacije BiH

Kroz Federaciju BiH prolazi najveći dio trase autoceste na koridoru V c, a kroz Republiku Srpsku tridesetak kilometara, a i tamo su već počeli radovi na izgradnji dionice od Doboja ka Posavini uz osiguranu financijsku konstrukciju.

KORIDOR v c

Koridor V c kroz BiH je projektiran u dužini od oko 330 kilometara i do sada je izgrađeno oko 130 kilometara suvremene prometnice, a u tijeku su radovi na nekoliko dionica kroz središnji i južni dio zemlje.

Do studenog bi u promet trebalo biti pušteno desetak kilometara zaobilaznice oko Zenice, a ministar prometa Federacije BiH Denis Lasić ranije je kazao kako očekuje da će do ljeta 2022. Mostar biti spojen na već izgrađeni dio autoceste koji vodi do graničnog prijelaza s Hrvatskom Bijača-Nova Sela.

Procjene Autocesta FBiH su kako bi uz sadašnju dinamiku radova cjelokupna autocesta kroz susjednu državu mogla biti dovršena u narednih sedam godina.