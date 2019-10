Gradnja autoceste na koridoru V c trajat će još godinama

Bosni i Hercegovini će trebati još najmanje sedam godina kako bi se dovršila gradnja autoceste na dijelu koridora V c koji prolazi kroz tu zemlju, a u konačnici treba povezati Budimpeštu i Ploče, proistječe iz procjene koju je u petak u Sarajevu iznio predsjednik vlade Federacije BiH Fadil Novalić

On je na međunarodnom stručnom skupu, organiziranom kako bi se razmotrile opcije gradnje cestovnog tunela kroz planinu Prenj, kazao kako bi najmanje sedam godina trebalo da se izgradi samo taj objekt na budućoj autocesti, koja je kroz BiH projektirana u dužini od oko 330 kilometara i čija je ulazna točka na sjeveru most preko Save kod Svilaja, a izlazna granični prijelaz Bijača-Nova Sela.

U BiH je od završetka rata do danas izgrađeno tek oko 130 kilometara autoceste i to na odvojenim dionicama, a već pet godina niti jedna nova nije puštena u promet, što investitor i poduzeće Autoceste Federacije BiH pravdaju teškim uvjetima na terenu i potrebama preinake ranije izrađenih projekata.

Najduža izgrađena dionica kojom se na koridoru Vc može sada voziti je ona u dužini od šezdesetak kilometara između Zenice i mjesta Tarčin, dvadesetak kilometara južno od Sarajeva prema Mostaru.

Trenutačno se radi na kraćim dionicama u Hercegovini te na manje od desetak kilometara zaobilaznice oko Zenice, a direktor Autocesta FBiH Adnan Terzić ranije je najavio kako bi taj odsječak mogao biti pušten u promet do sredine 2020. godine.

Međudržavni most kod Svilaja je u završnoj fazi izgradnje, no on će biti beskoristan jer autocesta do njega nije izgrađena, a to će potrajati još godinama.

Tunel kroz planinu Prenj je izazov kojega investitor i vlasti u BiH tek trebaju svladati, a entitetski premijer Novalić je na predstavljanju tog projekta u Sarajevu kazao kako je on planiran u dužini od deset kilometara. Kada i ako bude izgrađen, bit će među deset najdužih cestovnih tunela u Europi.

Pravac kroz Prenj izabran je jer je najkraća veza između Sarajeva i Mostara pa bi, uz odgovarajuću autocestu koja više neće pratiti tok Neretve kao sadašnja prometnica, omogućio da se sadašnje putovanje između ta dva grada, koje traje dva i pol sata, skrati na manje od sat.

Sedam godina, kako su isplanirali u BiH, trebalo bi za izgradnju samo jedne tunelske cijevi i za to bi trebao osigurati oko 240 milijuna eura. Za financiranje gradnje cijelog pravca od Tarčina do Mostara trebalo bi pak ukupno 840 milijuna eura, a Novalić je ustvrdio kako to nije problem jer su Europska banka za razvoj (EBRD) i Europska investicijska bnaka (EIB) već izrazila spremnost biti sufinancijeri, dok bi se dio novca namaknuo iz komercijalnih kredita.

No mediji u BiH već godinama postavljaju pitanje zašto gradnja autoceste na koridoru V c ide tako sporo.

'Moram priznati da je i meni išlo sporo dok se nisu usvojili zakoni, u državnom i federalnom parlamentu. Deset smo godina čekali na zakon o prostornim planovima te na prostorne planove sa specijalnim obilježjima za koridor Vc, a zatim i na trošarine (na gorivo). Nakon toga, sve ide kako je planirano', odgovor je kojega je na to ranije ponudio direktor Autocesta FBiH Terzić.