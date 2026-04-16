VIDEO Europol pohvatao osumnjičene dilere Balkanskog kartela: Među njima i jedan od vođa?

Europol se u četvrtak pohvalio međunarodnom policijskom akcijom u kojoj je uhićeno 12 osoba zbog sumnje na umiješanost u trgovinu kokainom i kanabisom velikih razmjera. Crna Gora je podigla optužnice protiv više osoba jer su u razdoblju od listopada 2024. do travnja ove godine prošvercale 2,7 tona kokaina i 1,5 tona kanabisa. Kako javlja RTS, svih 12 se sumnjiči da su pripadnici Balkanskog kartela, a među uhićenima je i jedan od vodećih članova te mreže. Crnogorski medij RTCG navodi da je riječ o preprodavaču droge i oružja Svetislavu Filipoviću te mu sada prijeti kazna od 15 godina zatvora.

Četiri osobe su uhićene u Njemačkoj, ostale u Crnoj Gori, a cilj akcije bilo je 'razbijanje važne ćelije Balkanskog kartela, kao i podrška njemačkim organima u istrazi usmjerenoj na potencijalne osobe s kojima su kontaktirali'. U obje države vlasti su u uhićenjima i pretragama angažirale oko 100 policajaca. 'Europol je omogućio stalnu koordinaciju i razmjenu informacija te pružao kontinuiranu analitičku podršku tijekom cijele istrage. Prikupljeni obavještajni podaci otkrili su dobro skrivenu mrežu koja djeluje na više kontinenata i u više zemalja. Europol je također pružio financijsku podršku, iskorištenu za nabavu specijalne opreme i druge operativne potrebe', navodi se u priopćenju.