VIDEO Europol pohvatao osumnjičene dilere Balkanskog kartela: Među njima i jedan od vođa?

Kako su naveli u priopćenju, riječ je o dobro skrivenoj mreži koja je djelovala na više kontinenata i u više zemalja. Od 12 uhićenih, četvero ih je uhićeno u Njemačkoj, a ostali u Crnoj Gori
Europol se u četvrtak pohvalio međunarodnom policijskom akcijom u kojoj je uhićeno 12 osoba zbog sumnje na umiješanost u trgovinu kokainom i kanabisom velikih razmjera. Crna Gora je podigla optužnice protiv više osoba jer su u razdoblju od listopada 2024. do travnja ove godine prošvercale 2,7 tona kokaina i 1,5 tona kanabisa.
Kako javlja RTS, svih 12 se sumnjiči da su pripadnici Balkanskog kartela, a među uhićenima je i jedan od vodećih članova te mreže. Crnogorski medij RTCG navodi da je riječ o preprodavaču droge i oružja Svetislavu Filipoviću te mu sada prijeti kazna od 15 godina zatvora.
Četiri osobe su uhićene u Njemačkoj, ostale u Crnoj Gori, a cilj akcije bilo je 'razbijanje važne ćelije Balkanskog kartela, kao i podrška njemačkim organima u istrazi usmjerenoj na potencijalne osobe s kojima su kontaktirali'. U obje države vlasti su u uhićenjima i pretragama angažirale oko 100 policajaca.
'Europol je omogućio stalnu koordinaciju i razmjenu informacija te pružao kontinuiranu analitičku podršku tijekom cijele istrage. Prikupljeni obavještajni podaci otkrili su dobro skrivenu mrežu koja djeluje na više kontinenata i u više zemalja. Europol je također pružio financijsku podršku, iskorištenu za nabavu specijalne opreme i druge operativne potrebe', navodi se u priopćenju.
Droga iz Albanije, Tajlanda...
Uhićene se sumnjiči da su imali različite uloge u švercanju droge: od financijera do koordinatora i logističara.
Prema trenutačnim saznanjima istrage, mreža je za krijumčarenje koristila pomorske i zračne rute, prevozeći ih brodskim kontejnerima i 'drugim tajnim metodama'. Kanabis su u EU krijumčarili iz zemalja poput Albanije, Tajlanda i Sjedinjenih Američkih Država, ali i preko njih.
U istrazi su sudjelovale policijske snage Austrije, Njemačke, Crne Gore i Španjolske, a droga je zaplijenjena u 12 ranijih operacija koje su obuhvatile nekoliko država EU-a te Južne Amerike.