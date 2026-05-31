Dragan Primorac kandidirat će se za šefa Hrvatskog olimpijskog odbora: 'Pobjeda je neupitna'

Iako se Primorac zasad nije javio za komentar, još je prošlog tjedna dao naslutiti da ozbiljno razmatra kandidaturu . 'U proteklih nekoliko dana vodim intenzivne razgovore s brojnim sportašima i prijateljima iz sporta. Zajednički promišljamo i tražimo najoptimalnija rješenja za budućnost hrvatskog sporta', rekao je tada.

Primorčev dugogodišnji suradnik i odvjetnik Anto Nobilo izjavio je kako očekuje da će Primorac svoju kandidaturu službeno objaviti već u ponedjeljak. U utrku za čelno mjesto HOO-a ranije je ušao i Josip Varvodić , predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza i kardiokirurg KB Dubrava, piše 24sata .

'Pobjeda je neupitna'

Prema pisanju Ivana Pandžića iz 24sata, Anto Nobilo je već proteklog tjedna lobirao za Primorca na sastanku s predstavnicima neolimpijskih sportova, koji također imaju pravo glasa na izvanrednoj skupštini HOO-a krajem srpnja.

Nobilo tvrdi da Primorac uživa široku podršku unutar sportskih saveza te da će bez problema prikupiti više od potrebnih deset potpisa predsjednika različitih sportskih saveza za službenu kandidaturu. 'Razgovaralo se u proteklo vrijeme s puno sportskih djelatnika i po iskazanoj podršci njegova pobjeda je neupitna', rekao je Nobilo.

Objasnio je i zašto smatra da je Primorac dobar izbor za čelno mjesto Hrvatskog olimpijskog odbora.

'Jako je važno da u Hrvatskom olimpijskom odboru imamo kompetentne, afirmirane i dokazane ljude koji nas mogu dobro predstavljati u međunarodnim organizacijama. Važno je da imaju i organizacijsko iskustvo, a Primorac je bio ministar sporta u Vladi Ive Sanadera, poznaje sustav i ima iskustvo upravljanja velikim sustavima. HOO surađuje i većinski se financira od države i zato je to važno. Također ima odlične međunarodne kontakte', rekao je Nobilo.

Dodao je kako nova uprava HOO-a mora brzo stabilizirati situaciju i pripremiti sustav za nadolazeće sportske izazove. 'Nova 'sportska vlada' mora biti kompetentna i brzo riješiti sve probleme. Zbog svega što se događa zaboravljamo da sportski život ide dalje i treba u kratkom vremenu sanirati sve probleme i pripremati se za Olimpijadu', rekao je za 24sata.

U mladosti se bavio sportom

Liječnik pedijatar i subspecijalist medicinske genetike, Primorac navodi da se u mladosti bavio sportom, nogometom, atletikom te ponajviše taekwondoom. Najveće uspjehe postigao je u taekwondou, s kojim je ostao povezan te je nakon funkcije potpredsjednika Hrvatskog taekwondo saveza 2026. godine izabran za predsjednika.

Bio je član zdravstvenih komisija HOO-a, HNS-a i Hrvatskog odbojkaškog saveza. Kao predsjednik Zdravstvene komisije HNS-a sudjelovao je u projektima prevencije iznenadne srčane smrti kod sportaša. Bio je ministar znanosti, obrazovanja i sporta od 2003. do 2009. u Vladi Ive Sanadera.

Primorac je prošle godine bio i nezavisni predsjednički kandidat uz podršku HDZ-a, no u drugom krugu predsjedničkih izbora izgubio je od aktualnog predsjednika Zorana Milanovića.