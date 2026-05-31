Tko će biti buduća 'kraljica Jadrana'? Dvoboj europskih divova za unosan ugovor s Hrvatskom

Nakon desetljeća oslanjanja na raketne topovnjače, ophodne brodove i ograničene sposobnosti površinskog ratovanja, Hrvatska ratna mornarica (HRM) sve ozbiljnije razmatra nabavu višenamjenskih korveta kao temelj buduće pomorske moći. Među glavnim kandidatima izdvajaju se francuska korveta Gowind tvrtke Naval Group i španjolska korveta Avante 2200/ALFA 300, koju razvija Navantia. Usporedili smo ta dva broda čija bi nabava predstavljala jedan od najvažnijih obrambenih projekata Hrvatske od njezina osamostaljenja

Za razliku od ophodnih brodova, suvremene korvete predstavljaju višenamjenske borbene platforme sposobne za protubrodsku, protupodmorničku i protuzračnu borbu, nadzor pomorskih komunikacija, zaštitu energetskih pravaca te sudjelovanje u operacijama NATO-a. Budući da Jadransko more ima specifične geografske i operativne značajke, poput relativno ograničenog prostora, velikog broja otoka i blizine potencijalnih kriznih točaka, izbor odgovarajuće korvete mora uskladiti borbene sposobnosti, troškove, interoperabilnost i mogućnosti domaće industrijske suradnje.

Ne samo tehničko pitanje, već i geopolitička odluka Stručnjaci ističu da bi one morale zadovoljiti nekoliko ključnih zahtjeva, među kojima su sposobnosti djelovanja u ograničenom prostoru Jadrana i protubrodska borba na srednjim i velikim udaljenostima, kao i ograničena ili srednja protuzračna obrana. Također, korvete u sastavu HRM svakako bi morale biti sposobne za protupodmorničko ratovanje i interoperabilnost sa snagama NATO-a. Uz to, ta plovila moraju imati sposobnost integracije bespilotnih sustava, relativno niske operativne troškove te mogućnost sudjelovanja hrvatske brodogradnje i domaće obrambene industrije. Oba broda pripadaju kategoriji suvremenih višenamjenskih korveta srednje veličine, no razlikuju se po filozofiji dizajna, stupnju modularnosti, borbenim sustavima i strateškom pristupu industrijskoj suradnji. Za Hrvatsku, koja mora balansirati između ograničenog obrambenog proračuna, interoperabilnosti s NATO-om i specifičnih zahtjeva Jadranskog mora, izbor između francuskog i španjolskog koncepta nije samo tehničko pitanje, već i geopolitička odluka.

Španjolski Avante kombinacija ophodnog broda i lake korvete Francuski Gowind razvijen je kao potpuno višenamjenska korveta optimizirana za suvremeno pomorsko ratovanje visokog intenziteta. Njezin dizajn naglašava stealth karakteristike, odnosno smanjen radarski i infracrveni odraz, integrirano mrežno ratovanje, snažne protupodmorničke sposobnosti i visoku automatizaciju. Varijanta Gowind 2500 ima deplasman oko 2800 tona, duljinu približno 102 metra i maksimalnu brzinu veću od 25 čvorova, odnosno 46 kilometara na sat, a koristi borbeni sustav SETIS koji Naval integrira i u veće fregate i podmornice. Prema ocjenama stručnjaka, najveća prednost Gowinda jest činjenica da je od početka projektiran kao prava borbena korveta, a ne ophodni brod naknadno prilagođen za borbene zadaće. S druge strane, Avante 2200 je razvijen kao fleksibilna modularna platforma koja kombinira karakteristike ophodnog broda i lake korvete. Kasnije je Navantia razvila koncept ALFA 3000 te on predstavlja povećanu i snažnije naoružanu evoluciju osnovnog dizajna.

Francuska prednost u protupodmorničkom ratovanju Španjolski koncept naglašava modularnost, prilagodbu potrebama kupca, niže operativne troškove, fleksibilnost konfiguracije te industrijsku suradnju i lokalnu proizvodnju. Valja reći da je Avante 2200 već operativan u saudijskoj mornarici kao klasa Al Jubail, što predstavlja važnu referencu za Navantiju, a treba spomenuti i to da koncept ALFA 3000 povećava borbeni potencijal većim deplasmanom, snažnijim radarom i mogućnošću integracije većeg broja vertikalnih lansera projektila. Francuski Gowind u svom sastavu već imaju egipatska i UAE-ova ratna mornarica te su u izgradnji jedinice za malezijsku ratnu mornaricu, a on posjeduje jasnu prednost u području protupodmorničkog djelovanja, za razliku od španjolskog suparnika. Naval je projektirao brod oko integriranog sonarno-borbenog koncepta, uključujući trupni i tegljeni sonar te integraciju helikoptera za protupodmorničke misije, što je osobito važno na Jadranu jer rast prisutnosti podmornica u Sredozemlju ponovno povećava važnost protupodmorničke sposobnosti. Avante 2200 također posjeduje protupodmorničke sposobnosti, uključujući torpedne sustave i sonar, no španjolski dizajn više naglašava višenamjensku fleksibilnost nego specijalizirano ratovanje protiv podmornica.

Oba broda koriste suvremene protubrodske projektile Jedna od ključnih stavki hrvatskih zahtjeva je integracija protuzračne obrane, stoga Avante 2200/ALFA 3000 potencijalno može imati snažniju protuzračnu obranu zahvaljujući integraciji vertikalnih lansera Mk41 i projektila ESSM. Saudijska konfiguracija primjerice koristi 16 ćelija Mk41 sa 64 projektila ESSM. Francuski Gowind pak obično upotrebljava projektile manjeg dometa MICA VL, premda postoje konfiguracije s jačim protuzračnim sustavima. Ipak, njegova prednost nije nužno u količini projektila, već u kvaliteti integracije senzora i borbenog sustava, stoga bi za Hrvatsku izbor ovisio o tome želi li naša ratna mornarica snažniji lokalni protuzračni kišobran ili uravnoteženiju višenamjensku platformu. Kada se govori o protubrodskom djelovanju kao važnoj stavki zahtjeva HRM-a, nužno je reći da oba broda mogu koristiti suvremene protubrodske projektile. Gowind uglavnom upotrebljava rakete Exocet dok Avante može ispaljivati projektile Harpoon, NSM ili Exocet, ovisno o korisniku. U tom segmentu razlike su relativno male jer konačna konfiguracija ovisi o zahtjevima kupca.

Naval Group potpisao sporazume s Iskrom, Orqom i FSB-om Francuska Naval Group potpisala je sporazume o razumijevanju s Iskra brodogradilištem, osječkom Orqom i zagrebačkim FSB-om. Dvije korvete trebale bi se većim dijelom graditi u Hrvatskoj, uz završno sklapanje i održavanje tijekom životnog vijeka. Orqa bi sudjelovala u razvoju bespilotnih pomorskih sustava, a FSB u istraživanju naprednih brodograđevnih tehnologija.

Industrijska i politička dimenzija nabave U nabavi korveta za HRM svakako je bitna industrijska i politička dimenzija. Francuska promatra Hrvatsku kao dugoročnog strateškog partnera nakon nabave višenamjenskih borbenih aviona Rafale pa bi kupnja Gowinda omogućila interoperabilnost s francuskim sustavima i jaču vojno-industrijsku suradnju. Pored toga, nabavom Gowinda došlo bi do povezivanja HRM-a s francuskom obrambenom strukturom, ali i do potencijalne integracije hrvatske industrije u europske projekte. Što se tiče španjolskog pristupa suradnji, Navantia naglašava lokalnu proizvodnju i uključivanje hrvatskih tvrtki u opskrbni lanac. Tvrtka je već organizirala industrijske konferencije u Zagrebu radi povezivanja s hrvatskom brodogradnjom, s time da je španjolski model osobito privlačan državama koje žele razvijati svoju brodogradnju, smanjiti troškove održavanja i ostvariti veći tehnološki transfer.

Španjolci surađuju s tvrtkama Uljanik Brodogradnja 1856 i Nortes Blue Španjolska brodograđevna i obrambena kompanija Navantia ima potpisane sporazume s hrvatskim tvrtkama Uljanik Brodogradnja 1856 i Nortes Blue o strateškoj suradnji u sklopu programa nabave dviju višenamjenskih korveta za Hrvatsku ratnu mornaricu.