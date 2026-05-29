Austrija traga za Zvicerom i nudi 20.000 eura: Evo za što ga sumnjiče

Na službenoj stranici Europolove mreže ‘Europe’s Most Wanted’ navodi se da je Zvicer opasan i da bi mogao biti naoružan. Austrija ga traži zbog sumnje u sudjelovanje u kriminalnoj organizaciji i krijumčarenje droge.

Prema tjeralici, Zvicer je osumnjičen da je kao vodeći član kriminalne organizacije u Austriju iz inozemstva prokrijumčario 83 kilograma kokaina čistoće od najmanje 60,9 posto. Sumnja se da je organizirao krijumčarske rute i dostavu droge osobama koje su je potom prodavale u Beču, prenose 24sata.

Austrijska policija navodi da je tjeralica za Zvicerom objavljena 13. studenoga 2024. te da se smatra bjeguncem za kojim se traga u inozemstvu.