Austrija traga za Zvicerom i nudi 20.000 eura: Evo za što ga sumnjiče

Austrijske vlasti raspisale su tjeralicu za Radojem Zvicerom, za kojeg se vjeruje da je jedan od vođa crnogorskog kavačkog klana. Za informaciju koja bi dovela do njegova uhićenja nude nagradu od 20.000 eura.
Na službenoj stranici Europolove mreže ‘Europe’s Most Wanted’ navodi se da je Zvicer opasan i da bi mogao biti naoružan. Austrija ga traži zbog sumnje u sudjelovanje u kriminalnoj organizaciji i krijumčarenje droge.
Prema tjeralici, Zvicer je osumnjičen da je kao vodeći član kriminalne organizacije u Austriju iz inozemstva prokrijumčario 83 kilograma kokaina čistoće od najmanje 60,9 posto. Sumnja se da je organizirao krijumčarske rute i dostavu droge osobama koje su je potom prodavale u Beču, prenose 24sata.
Austrijska policija navodi da je tjeralica za Zvicerom objavljena 13. studenoga 2024. te da se smatra bjeguncem za kojim se traga u inozemstvu.
Zvicer, rođen 20. prosinca 1982., crnogorski je državljanin. U tjeralici se navodi da se koristi lažnim identitetima, među kojima su Josip Babić, Dragan Gojković, David Grepo i Ferenc Karoly. Europol navodi i da na gornjem dijelu tijela ima ožiljke od kirurških zahvata nakon prostrjelnih rana.
Prema 24sata, riječ je o ozljedama koje se povezuju s pokušajem atentata u Kijevu u svibnju 2020., kada je Zvicer teško ranjen.