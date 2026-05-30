Skinut sporni transparent u Beogradu, a javio se i Vučić: 'Prvi put čujem da neke ptice žive u palači'

Transparent "Srbija pobjeđuje" vladajuće Srpske napredne stranke (SNS), koji je ugrožavao gnijezda zakonom strogo zaštićene rijetke vrste ptica, bijele čiope, u središtu Beograda, skinut je u subotu navečer s Palače Albanija poslije današnjeg prosvjeda i pritiska javnosti na društvenim mrežama.

Mnoštvo ljudi okupilo se na današnjem prosvjedu na koji su pozvali su studenti Biološkog fakulteta beogradskog sveučilišta i udruge za zaštitu ptica ukazujući da postavljanje velikog platna, površine nekoliko stotina četvornih metara u središtu Beograda ugrožava populaciju bijelih čiopa (Tachymarptis melba), ptica-selica koje Srbiji imaju status ranjive vrste, suočene s visokim rizikom od izumiranja u prirodi, a najveća kolonija im je upravo u središtu grada i na toj zgradi . Bilbord "Srbija pobjeđuje" postavila je vladajuća Srpska napredna stranka (SNS) kao odgovor na kampanju studentskog pokreta "Studenti pobjeđuju" kojom se, nakon višemjesečnih protivladnih prosvjeda, potaknutih pogibijom 16 ljudi u padu nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru 1. studenog 2024., traži odgovornost vlasti i raspisivanja prijevremenih parlamentarnih izbora.

Zajedničkim snagama naterali smo SNS da ukloni bilbord koji je ugrozio stanište bele čiope u palati Albanija. Protest, krivične prijave, pozivi nadležnim institucijama i nepristajanje na njihovo ćutanje primorali su režim da reaguje. Bravo svima, a posebno hvala @BirdLifeSerbia pic.twitter.com/vt5H6T31Ie — Zbor Stari grad (@zborstarigrad) May 30, 2026

Prethodno je reagirao i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, do prije tri godine formalni vođa SNS-a, ustvrdivši u izjavi provladinoj kabelskoj TV Informer da prosvjednicima nije stalo do zaštite ptica, već da im smeta transparent. "Ovdje nije riječ o zaštiti ptica, nego im smeta transparent", rekao je Vučić u telefonskom uključenju , ustvrdivši kako je prvi "put čuo da neke ptice žive u Palači Albanija", te da to nisu znali ni aktivisti SNS-a gradske općine Stari grad koji su postavili transparent. Vučić je najavio angažiranje alpinista u skidanju transprenta.

♥️Птице се враћају својим младима♥️ pic.twitter.com/Qk8QNuDnaW — Poljoprivredni blokada (@agrifblokira) May 30, 2026