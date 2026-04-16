USKOK i policija u velikoj akciji: Uhićen i 'kralj taksista'

Kako doznaje Jutarnji list glavni uhićeni i prvoosumnjičeni u novoj akciji USKOK-a je Branimir Malenica , široj javnosti poznat i kao "kralj taksista". U današnjoj akciji istragom je obuhvaćeno deset osoba, osumnjičenih da su u protekle dvije godine oštetili državu za pet milijuna eura.

Navedene radnje provode se na području Zagreba, Zagrebačke i Zadarske županije u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile gospodarska kaznena djela. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

Njegova tvrtka Malenica prijevoz, kako je ranije pisao Jutarnji, ima najveći broj zaposlenih u zemlji u segmentu taksi-prijevoza, ali radnike, prema podacima iz Finina registra, prosječno mjesečno plaća samo 84 eura. Zbog toga je tvrtku istraživala inspekcija rada.

Prema podacima iz Finina poslovnog registra, Malenica prijevoz, koji je bio u blokadi, radnike je prosječno mjesečno plaćao samo 84 eura, iako su se u oglasima navodile prosječne plaće od 1000 do 1400 eura, kao i isplata božićnica, regresa, uskrsnica. Branimir Malenica povezivao se s ukupno s osam kompanija, od kojih su njih četiri u stečaju.

Oglasila se i policija

O akciji se oglasila i policija. Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke u suradnji s Policijskom upravom koprivničko-križevačkom i Policijskom upravom zadarskom te u koordinaciji s USKOK-om, započeli su jutros realizaciju kriminalističkog istraživanja zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela utaje poreza ili carine te pomaganja u utaji poreza ili carine, sve u sastavu zločinačkog udruženja kao i pranja novca.

U sklopu kriminalističkog istraživanja provode se uhićenja i hitne dokazne radnje u odnosu na više fizičkih osoba kao i jednu pravnu osobu. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičene osobe će biti predane pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava će biti podnesena Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, navodi se u priopćenju.