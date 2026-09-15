Pala odluka suda: Ministar Ružić nezakonito otpustio medicinsku sestru

Predovan je dobila otkaz nakon što je krajem srpnja 2022. u prostorima Klinike pronađeno oko 360 kutija skupih lijekova. Velik dio nije bio evidentiran, a lijekovi su bili nepropisno skladišteni.

KBC Rijeka sada je obvezan vratiti Predovan na posao, no to će biti moguće tek kada presuda postane pravomoćna.

Sud je zaključio da bolnica nije dokazala da je ona odgovorna za lijekove i drugi medicinski materijal pronađen u skladištu nakon njezina odlaska s te funkcije, piše Ana Raić za Index .

U jednom od skladišta pronađeno je oko 300 kutija, vrijednih približno šest milijuna tadašnjih kuna. Temperatura u prostoru prelazila je 30 stupnjeva, iako se lijekovi trebaju čuvati na 2 do 8 stupnjeva. Samo je oko trećine pronađenih kutija tada imalo važeći rok trajanja.

Zbog slučaja je u KBC ušla i policija, no kasnije su odbačene kaznene prijave protiv troje osumnjičenih.

Izvanredne otkaze, osim Predovan, dobile su i tadašnja predstojnica Klinike dr. Ingrid Belac-Lovasić te medicinska sestra Dinka Milinković. Njih dvije već su pravomoćno dokazale da su otkazi bili nezakoniti.

Sve otkaze 4. kolovoza 2022. potpisao je tadašnji ravnatelj KBC-a Rijeka Alen Ružić, koji je danas ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Ključ skladišta nije bio dovoljan dokaz

KBC je tijekom sudskog postupka tvrdio da je Predovan kao glavna medicinska sestra bila odgovorna za organizaciju rada Klinike, uključujući lijekove, te da je morala znati za njihovo postojanje. Bolnica je pritom isticala da je imala ključ skladišta u kojem su pronađeni.

No sud je zaključio da to nije dovoljno.

Ključna okolnost bila je pitanje jesu li se upravo pronađeni lijekovi nalazili u skladištu dok je Predovan još dolazila na posao. Prema presudi, KBC to nije uspio dokazati.

Sama činjenica da je Predovan imala ključ ne dokazuje da je znala što je u skladištu, odnosno da je ondje bilo upravo 300-ak kutija lijekova pronađenih nakon njezina odlaska. Poslodavac je, ističe sud, morao dokazati njihovu prisutnost u razdoblju kada je Predovan još bila odgovorna za Kliniku.

U postupku se analiziralo i tko je sve imao pristup skladištu. Mirjana Cink, koja je u jednom razdoblju mijenjala Predovan, rekla je da se ključ nalazio u sobi glavne sestre, kod računala, te da se 'nigdje nije micao'. Navela je i da ga je davala Dinki Milinković kako bi ga ona predala spremačicama.

Spremačice su pak svjedočile da su u skladište ulazile jednom do dvaput tjedno. Ključ su dobivale preko glavne sestre, a takva praksa, prema njihovu iskazu, postojala je još od 1993. godine.

Sud nije prihvatio zaključak KBC-a

KBC je tvrdio da su posebno skupi lijekovi bili skriveni u neadekvatnim prostorima te da je riječ o ozbiljnim propustima u gospodarenju lijekovima.

No prema presudi, nije dokazano da su se pronađeni lijekovi u tom skladištu nalazili prije nego što je Predovan prestala dolaziti na posao.

Ona je nakon 10. lipnja 2022. prestala fizički dolaziti na Kliniku, potom je raspoređena na druge poslove, a 5. srpnja otvorila je bolovanje. Izvanredni otkaz uručen joj je 4. kolovoza.

Za sud je, dakle, bilo presudno ono što KBC nije uspio dokazati – da je Predovan u vrijeme kada je vodila Kliniku doista raspolagala i upravljala lijekovima koji su kasnije pronađeni u skladištu.