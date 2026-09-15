Liječnici otkrili stanje opečenog dječaka iz Zadra: 'Teško je, ali...'

Trogodišnji dječak koji je u požaru stana u Zadru teko opečen, prebačen je oko ponoći iz Opće bolnice Zadar u Kliniku za dječje bolesti u Zagrebu.

Tijekom požara, vatrogasci su ga pronašli samog u stanu. Prema prvim informacijama, dijete je imalo opekline drugog stupnja te inhalacijske ozljede.

"Dječak je stabilno. U jedinici intenzivnog liječenja provode se mjere intenzivnog liječenja i kirurška skrb. Vjerujemo da će i dalje biti stabilno, uz adekvatne mjere potpore intenzivističke. Uglavnom, stanje je teško, ali očekujemo dobar ishod", poručio je za RTL Danas dječji kirurg u Klinici za dječje bolesti, Rok Kralj.