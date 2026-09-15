Liječnici otkrili stanje opečenog dječaka iz Zadra: 'Teško je, ali...'

Dječji kirurg bolnice u Klaićevoj otkrio je da je dječak u teškom, ali stabilnom stanju. Smješten je u jedinici intenzivnog liječenja
Trogodišnji dječak koji je u požaru stana u Zadru teko opečen, prebačen je oko ponoći iz Opće bolnice Zadar u Kliniku za dječje bolesti u Zagrebu.
Tijekom požara, vatrogasci su ga pronašli samog u stanu. Prema prvim informacijama, dijete je imalo opekline drugog stupnja te inhalacijske ozljede.
"Dječak je stabilno. U jedinici intenzivnog liječenja provode se mjere intenzivnog liječenja i kirurška skrb. Vjerujemo da će i dalje biti stabilno, uz adekvatne mjere potpore intenzivističke. Uglavnom, stanje je teško, ali očekujemo dobar ishod", poručio je za RTL Danas dječji kirurg u Klinici za dječje bolesti, Rok Kralj.
Kako se doznaje, uzrok požara je kvar na produžnom kablu na kojeg su bili priključeni drugi uređaji. O tome kako je i zašto dijete ostavljeno samo, govorit će se nakon završetka istrage.
"U tijeku je daljnje kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja. Mogu navesti da je policija ranije postupala prema navedenoj ženskoj osobi i nakon navedenih događaja je sukladno svim protokolima izvijestila nadležna tijela, i centar za socijalnu skrb", rekla je glasnogovornica PU zadarske, Ivana Grbin.