Velika 'rupa' u novom proračunu EU-a: Von der Leyen pred članice stavila dvije neugodne opcije

Za predloženi iznos Višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) za razdoblje 2028.-2034. potrebno je osigurati oko 66 milijardi eura godišnje vlastitih proračunskih prihoda, a bez toga trebalo bi ili povećati izravne doprinose država članica ili smanjiti proračun, izjavila je u petak predsjednica Komisije Ursula Von der Leyen
“Bez novih izvora proračunskih prihoda trebat će ili povećati nacionalne doprinose kako bismo nadoknadili tih 66 milijardi eura godišnje ili smanjiti proračun, koji bi bez tih sredstava bio manji za 40 posto u odnosu predloženi iznos”, rekla je Von der Leyen u Corku, u Irskoj, gdje je zajedno s povjerenicima Komisije bila u posjetu u povodu irskog preuzimanja predsjedništva Vijećem EU-a.
Pregovori o VFO-u za sljedeće programsko razdoblje bit će jedna od glavnih tema u EU-u drugoj polovici godine. Čelnici EU-a su prošli mjesec na svom samitu zadužili irsko predsjedništvo da do listopada predstavi novi pregovarački okvir s konkretnim brojkama i prijedlog novih vlastitih prihoda za europski proračun.
Komisija je prije godinu dana predstavila prijedlog VFO-a u iznosu od dva bilijuna eura u kojem je predložila pet novih proračunskih prihoda.
Tih pet novih izvora prihoda EU-a uključuju prijenos dijela prihoda iz postojećeg europskog sustava trgovanja emisijama stakleničkih plinova (ETS) u proračun EU, zatim sredstva iz mehanizma za ugljičnu prilagodbu na granicama, poreza na neprikupljeni e-otpad, trošarine na duhan i doprinosi velikih korporacija koje posluju na jedinstvenom tržištu.
Irski premijer Micheal Martin je na pitanje je li moguće postići dogovor o VFO-u do kraja ove godine s obzirom na vrlo udaljena stajališta država članica u pogledu iznosa proračuna, odgovorio da odgađanje ne rješava problem. “Većina misli da bi bilo poželjno i bitno da to dovršimo do kraja ove godine jer odgađanje odluke ne rješava i ne smanjuje problem”, rekao je Martin.