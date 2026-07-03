Velika 'rupa' u novom proračunu EU-a: Von der Leyen pred članice stavila dvije neugodne opcije

“Bez novih izvora proračunskih prihoda trebat će ili povećati nacionalne doprinose kako bismo nadoknadili tih 66 milijardi eura godišnje ili smanjiti proračun, koji bi bez tih sredstava bio manji za 40 posto u odnosu predloženi iznos”, rekla je Von der Leyen u Corku, u Irskoj, gdje je zajedno s povjerenicima Komisije bila u posjetu u povodu irskog preuzimanja predsjedništva Vijećem EU-a.

Pregovori o VFO-u za sljedeće programsko razdoblje bit će jedna od glavnih tema u EU-u drugoj polovici godine. Čelnici EU-a su prošli mjesec na svom samitu zadužili irsko predsjedništvo da do listopada predstavi novi pregovarački okvir s konkretnim brojkama i prijedlog novih vlastitih prihoda za europski proračun.