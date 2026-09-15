Kadrovska rošada u HDZ-u: U Sabor stigla nova zastupnica

Vrhovski u saborske klupe dolazi s pozicije ravnateljice Ureda općih poslova Vlade i Sabora, dolazi ulazi umjesto Danijele Blažanović, koja odlazi na poziciju državne u Ministarstvu demografije i iseljeništva s danom 15. rujna.

Vrhovski je prisegnula da će dužnost zastupnice obnašati savjesno i odgovorno i da će se u svom radu držati Ustava i zakona i poštovati pravni poredak te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske.

Mandat je odlučio aktivirati Marko Krička, donedavni glavni tajnik SDP-a, zbog čega saborske klupe napušta njegova zamjena Ivana Ribarić Majanović.

Krička zastupničku dužnost počinje obnašati 22. rujna, a prisegu je dao 16. svibnja 2024., napomenuo je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.