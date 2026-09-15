Krvoproliće u Istanbulu: Troje ljudi izgubilo život zbog svađe u mjenjačnici

Tri osobe su ubijene, a jedna je ozlijeđena u pucnjavi nedaleko od Velikog bazara u Istanbulu, prenosi Bild.

Pucnjava se dogodila u Sofcu Hanu, arkadama u četvrti Fatih na europskoj strani Istanbula. Riječ je o vrlo popularnoj lokaciji među turistima, jer sadrži brojne trgovine i atrakcije.

Kako se doznaje, osumnjičenik za krvoproliće je uhićen. Navodno je obračunu kumovala svađa između vlasnika mjenjačnice i kupca.