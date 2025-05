Europa se sprema za izbornu 'super nedjelju': Koja je sudbina Rumunjske, Poljske i Portugala?

Ovaj put ultranacionalistički, prema EU kritičan Trumpov obožavatelj sudjeluje u drugom krugu izbora protiv neovisnog centrista. Analitičari procijenjuju da su to najvažniji izbori u postkomunističkoj povijesti zemlje.

Na valu frustracije birača vodećim rumunjskim strankama, Simion je obećao, ako pobijedi, imenovati za premijera Călina Georgescua, pobjednika poništenih izbora u studenom prošle godine.

Poraz u prvom krugu kandidata vladajuće socijaldemokratsko-liberalne koalicije izazvao je ostavku proeuropskog premijera Marcela Ciolacua i de facto raspad vlade. Sada se mora formirati nova koalicija.

Analitičari su rekli da bi Simionova pobjeda mogla dovesti do oštrog zaokreta zemlje udesno. Nakon izbora smatra se da bi moglo doći do sporazuma između Simionove stranke AUR, druge najveće u parlamentu, i Coalacuovih Socijaldemokrata, no nitko ne isključuje ni opciju prijevremenih izbora.

Izbori se pomno prate i u ostatku Europske unje, kojoj baš i ne treba još jedna 'remetilačka' članica poput Mađarske i Slovačke. Zainteresirani su i nacionalisti - uključujući i one u Washingtonu - koji su optužili Bukurešt za gaženje demokracije nakon što su prvi izbori bili poništeni, a Georgescuu zabranjeno kandidiranje na ponovljenim izborima.

Rumunjski predsjednik ima poluizvršnu ulogu sa znatnim ovlastima nad vanjskom politikom, nacionalnom sigurnošću, obrambenim troškovima i imenovanjima pravosudnih dužnosnika. Također predstavlja zemlju, članicu NATO-a, na međunarodnoj sceni i može staviti veto na važna glasovanja u EU.