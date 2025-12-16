Zagrebački proračun pod povećalom, Bakić: Ovo ne implicira povišenje cijena

Za iduću godinu najavljen je rekordan proračun Grada Zagreba u iznosu od 3 milijarde i 154 milijuna eura. Oporba tvrdi da proračun ne donosi razvoj ni nove projekte te ponovno traži smanjenje stope poreza na dohodak, dok vladajući ističu ulaganja u obrazovanje, socijalne mjere i infrastrukturu

Mišić: Usvojeni svi SDP-ovi amandmani, subvencije za dioptrijske naočale Predsjednik Gradske skupštine Matej Mišić (SDP) rekao je da je rasprava o proračunu bila najvažnija točka ne samo sjednice, nego i cijele godine. Istaknuo je da je prihvaćeno svih 14 amandmana SDP-a, unatoč velikom broju prijedloga o kojima se pojedinačno glasovalo. Naglasio je da se amandmani odnose na projekte koje SDP smatra ključnima za grad. 'To su socijaldemokratske politike: ulaganje u obrazovanje, nova osnovna škola u Blatu, vrtić u Kupinečkom Kraljevcu, dva doma za starije u Prečkom i Španskom, kao i ulaganje u palijativnu skrb, koja je godinama bila zanemarena', rekao je Mišić u emisiji Otvoreno. Posebno je istaknuo novu socijalnu mjeru – subvencioniranje dioptrijskih naočala za djecu mlađu od 18 godina. U prvoj fazi, od 2026. godine, pravo na subvenciju od 40 eura po naočalama imat će oko 1300 djece koja su korisnici prava iz sustava socijalne skrbi. Mišić je najavio da je cilj već u sljedećem proračunu proširiti mjeru na svu djecu sa srednjom ili visokom dioptrijom, kojih je u Zagrebu oko 30 tisuća. Dodao je da će za potpunu realizaciju svih SDP-ovih projekata u mandatnom razdoblju biti potrebno oko 150 milijuna eura.

Rimac Bilušić: Zadovoljstvo zbog prehrane, odbijen dodatak za roditelje na bolovanju Zastupnica Milka Rimac Bilušić, iz nezavisne liste Marije Selak Raspudić, izrazila je zadovoljstvo što je prihvaćen amandman njezina Kluba vezan uz izradu plana uvođenja prehrane za srednjoškolce. 'Drago mi je da možemo razgovor započeti s jednom konstruktivnom i pozitivnom temom. To je nešto što smo zagovarali cijelu kampanju i u što duboko vjerujemo', rekla je Rimac Bilušić, dodavši da očekuje da plan ne ostane samo na papiru, nego da se u narednim godinama i provede. Istodobno je izrazila razočaranje jer ostalih 13 amandmana njezina Kluba nije prihvaćeno. Posebno joj je, istaknula je, žao što nije prihvaćen amandman koji se odnosio na novčani dodatak roditeljima na bolovanju za njegu djeteta. 'Predložili smo dodatak od 10 eura dnevno kako bi roditelji imali manji financijski pritisak kada koriste bolovanje za njegu djeteta. Smatramo da bi to bila važna demografska mjera i mjera za bolju ravnotežu poslovnog i privatnog života', poručila je Rimac Bilušić.