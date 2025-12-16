Zagrebački proračun pod povećalom, Bakić: Ovo ne implicira povišenje cijena

Za iduću godinu najavljen je rekordan proračun Grada Zagreba u iznosu od 3 milijarde i 154 milijuna eura. Oporba tvrdi da proračun ne donosi razvoj ni nove projekte te ponovno traži smanjenje stope poreza na dohodak, dok vladajući ističu ulaganja u obrazovanje, socijalne mjere i infrastrukturu
Mišić: Usvojeni svi SDP-ovi amandmani, subvencije za dioptrijske naočale
Predsjednik Gradske skupštine Matej Mišić (SDP) rekao je da je rasprava o proračunu bila najvažnija točka ne samo sjednice, nego i cijele godine. Istaknuo je da je prihvaćeno svih 14 amandmana SDP-a, unatoč velikom broju prijedloga o kojima se pojedinačno glasovalo. Naglasio je da se amandmani odnose na projekte koje SDP smatra ključnima za grad.
'To su socijaldemokratske politike: ulaganje u obrazovanje, nova osnovna škola u Blatu, vrtić u Kupinečkom Kraljevcu, dva doma za starije u Prečkom i Španskom, kao i ulaganje u palijativnu skrb, koja je godinama bila zanemarena', rekao je Mišić u emisiji Otvoreno. Posebno je istaknuo novu socijalnu mjeru – subvencioniranje dioptrijskih naočala za djecu mlađu od 18 godina. U prvoj fazi, od 2026. godine, pravo na subvenciju od 40 eura po naočalama imat će oko 1300 djece koja su korisnici prava iz sustava socijalne skrbi. Mišić je najavio da je cilj već u sljedećem proračunu proširiti mjeru na svu djecu sa srednjom ili visokom dioptrijom, kojih je u Zagrebu oko 30 tisuća. Dodao je da će za potpunu realizaciju svih SDP-ovih projekata u mandatnom razdoblju biti potrebno oko 150 milijuna eura.
Rimac Bilušić: Zadovoljstvo zbog prehrane, odbijen dodatak za roditelje na bolovanju
Zastupnica Milka Rimac Bilušić, iz nezavisne liste Marije Selak Raspudić, izrazila je zadovoljstvo što je prihvaćen amandman njezina Kluba vezan uz izradu plana uvođenja prehrane za srednjoškolce. 'Drago mi je da možemo razgovor započeti s jednom konstruktivnom i pozitivnom temom. To je nešto što smo zagovarali cijelu kampanju i u što duboko vjerujemo', rekla je Rimac Bilušić, dodavši da očekuje da plan ne ostane samo na papiru, nego da se u narednim godinama i provede. Istodobno je izrazila razočaranje jer ostalih 13 amandmana njezina Kluba nije prihvaćeno. Posebno joj je, istaknula je, žao što nije prihvaćen amandman koji se odnosio na novčani dodatak roditeljima na bolovanju za njegu djeteta.
'Predložili smo dodatak od 10 eura dnevno kako bi roditelji imali manji financijski pritisak kada koriste bolovanje za njegu djeteta. Smatramo da bi to bila važna demografska mjera i mjera za bolju ravnotežu poslovnog i privatnog života', poručila je Rimac Bilušić.
Župan: Odbijene konkretne mjere za umirovljenike, djecu i roditelje
Mario Župan (HDZ) rekao je da nijedan amandman njegova Kluba nije prihvaćen, iako su, kako tvrdi, predlagali konkretne i odmah provedive mjere. Među njima su bili trajni godišnji dodatak na mirovine za oko 85 tisuća umirovljenika, povećanje novčanih potpora za novorođenu djecu te besplatni vrtići.
'Ovaj put smo išli s konkretnim amandmanima, s novčanim sredstvima za demografsku mjeru, za umirovljenike i za novorođenu djecu, rekao je. Kao ključni argument naveo je višak prihoda od poreza na dohodak, koji je, prema projekcijama za 2026. godinu, procijenjen na 170 milijuna eura. U ukupnom proračunu od 3,154 milijarde eura, prihodi od poreza na dohodak iznose oko 1,38 milijardi eura.To nije zahvaljujući dobrom radu gradonačelnika ili bilo koga od nas, nego gospodarskom rastu i mjerama Vlade', ustvrdio je Župan.
HDZ je predlagao da se 45 milijuna eura tog viška vrati građanima. Prema tom prijedlogu, svi umirovljenici dobili bi jednokratni dodatak od 280 eura, roditelji bi za prvo dijete dobili 900 eura, za drugo 1200, a za treće i svako sljedeće 1500 eura. Predlagali su i besplatne gradske vrtiće, kao i vaučere od 60 eura mjesečno za djecu u privatnim i vjerskim vrtićima.
Bakić: Nema prostora za smanjenje poreza bez poskupljenja usluga
Na kritike o visokoj stopi poreza na dohodak odgovorio je Damir Bakić (Možemo!), istaknuvši da je riječ o prvom proračunu u novom mandatu, koji smatra razvojnim, ali i odgovorno planiranim. Objasnio je da tzv. 'uži' proračun Grada Zagreba, na koji gradska vlast može izravno utjecati, iznosi 2,28 milijardi eura, što je tek 1,5 posto više nego u rebalansu prethodne godine. Bakić je kao ključne naglaske izdvojio nastavak poslijepotresne obnove, rekordna kapitalna ulaganja od 321 milijun eura, širenje kapaciteta u predškolskom odgoju i zapošljavanje više od 1200 novih odgojitelja, kao i jačanje javnog prijevoza novim tramvajima i autobusima. Posebno je istaknuo da u proteklih četiri i pol godine nisu rasle cijene temeljnih komunalnih i javnih usluga, te da ni ovaj proračun ne predviđa njihovo povećanje. Ovaj proračun ne implicira povišenje cijena javnih i komunalnih usluga, naglasio je. Govoreći o porezu na dohodak, Bakić je rekao da gradska vlast trenutačno nema prostor za smanjenje stopa, jer bi to, bez drugih izvora prihoda, značilo povećanje cijena usluga.
'Smanjimo li stopu poreza na dohodak za samo jedan postotni poen, to znači gubitak prihoda od više od 60 milijuna eura. Taj se gubitak može nadoknaditi jedino podizanjem cijena komunalnih i javnih usluga', upozorio je. Dodao je da bi od smanjenja poreza korist imali samo oni koji porez na dohodak plaćaju, dok bi povećanje cijena pogodilo sve građane.