Europa preplavljena jeftinim kokainom, a krijumčari izmislili nove, stravične trikove: 'Gubimo bitku'

U operativnom središtu irske mornarice na otoku Haulbowline, jugoistočno od Corka, časnici pred nizom zaslona nadziru golemo područje Atlantika, a ono je postalo jedna od ključnih bojišnica u europskoj borbi protiv krijumčarenja kokaina. Posao im je među tisućama brodova i satelitskih snimki uočiti sitne nepravilnosti koje bi mogle otkriti plovila narkokartela. 'To je poput traženja igle u plastu sijena', rekao je za Financial Times zapovjednik zadužen za operacije irske flote koji je želio ostati anoniman

Čak i kada uoče sumnjivo ponašanje, mogućnosti reakcije vrlo su ograničene. Irska ima osam vojnih brodova, ali zbog nedostatka osoblja, popravaka i činjenice da dva plovila nisu prikladna za nemirne vode Atlantika istodobno ih može poslati najviše tri, a obično samo dva. 'Nadziremo milijun četvornih kilometara. Da bih se osjećao barem donekle sigurno, trebalo bi mi najmanje 12 brodova', kaže zapovjednik. Europske države bore se s manjkom resursa, a kriminalne mreže sve češće odnose pobjedu na moru. Ujedinjeni narodi danas opisuju Europu kao novo glavno odredište kokaina, čija je proizvodnja u Latinskoj Americi u posljednjih deset godina učetverostručena, piše Financial Times. Droga koja se nekoć povezivala s bogatim posjetiteljima noćnih klubova postala je dostupna gotovo svim društvenim skupinama. Između 2014. i 2024. godine prosječna ulična cijena kokaina u Europi pala je za 18 posto, a njegova čistoća porasla je za 44 posto, pokazuju podaci Agencije Europske unije za droge (EUDA).

Europa preplavljena kokainom Kako su vlasti pojačale nadzor velikih luka, krijumčari su pronašli nove putove. Koriste šifriranu komunikaciju, brze i snažne glisere, poluuronjiva plovila, satelitsku tehnologiju i lažiranje GPS položaja brodova. 'Uvijek morate pratiti najnovije promjene jer se neprestano pojavljuje novi način rada', upozorava vršitelj dužnosti izvršnog direktora Europola Jürgen Ebner. Europol navodi da je riječ o svojevrsnom fenomenu kada policija snažno pritisne kriminal na jednom mjestu, a problem se samo premjesti na drugo. Kriminalne mreže iz Kolumbije, Perua i Bolivije koriste postojeće globalne trgovačke rute da bi goleme količine kokaina prebacile u Europu, no sve veći dio droge polazi i iz Brazila te preko zapadne Afrike završava na europskom tržištu. Ujedinjeni narodi upozoravaju da bi ponuda uskoro mogla premašiti potražnju, što bi krijumčare moglo potaknuti da na europske ulice plasiraju još veće količine. 'Nismo u poziciji zaustaviti te tokove', kaže Mark Mellett, bivši načelnik Glavnog stožera Irskih obrambenih snaga (Irish Defence Force - IDF). Prema njegovim riječima, europskim sigurnosnim službama trebale bi informacije u stvarnom vremenu o svemu što se događa na površini oceana, na morskom dnu i u zračnom prostoru iznad njega. U Europi je danas dostupno više kokaina nego 1980-ih, razdoblja koje se često smatra vrhuncem njegova širenja. Količina ostataka kokaina otkrivena u otpadnim vodama europskih gradova samo je prošle godine porasla za više od petine. Europska agencija za droge procijenila je 2021. godine vrijednost tržišta kokaina na 11,6 milijardi eura. Michael O’Sullivan, bivši čelnik Pomorskog centra za analizu i operacije protiv narkotika, smatra da ono danas vrijedi približno 15 milijardi eura, a niže cijene i jednostavna prodaja preko popularnih šifriranih komunikacijskih aplikacija učinile su kokain znatno dostupnijim. 'Predodžba da je tipičan korisnik netko tko samo želi začiniti noćni izlazak više nije točna', kaže Julien Garsany, voditelj briselskog ureda UN-ove agencije za droge i kriminal (UNODC). 'Kokain je prodro u sve dobne skupine i sve slojeve društva', upozorava. Sve češće ga uzimaju i tinejdžeri, čiji mozak još nije potpuno razvijen, čime se stvara snažan put prema ovisnosti. Krijumčari zaobilaze velike luke Europske države posljednjih godina ulagale su u sigurnost luka, skenere i tješnju pravosudnu suradnju. No kriminalne organizacije ponovno su se prilagodile. Irski zapovjednik procjenjuje da europske službe presretnu možda deset posto kokaina koji se šalje u Europu jer njegove snage moraju pratiti sve češće pojavljivanje ruskih špijunskih brodova te pritom nadzirati pomorske prijetnje tijekom sastanaka na vrhu Europske unije. 'Možete tvrditi da pobjeđujete samo ako potpuno prekinete opskrbu. Razmjenjujemo informacije s drugim mornaricama i policijskim službama, ali dobivamo li sve podatke? Rješava li se time problem na kopnu? Budimo realni – ne', kaže. Masovno krijumčarenje kokaina prema Europi počelo je 1980-ih, kada su kolumbijski karteli počeli tražiti nova tržišta zbog zasićenosti Sjedinjenih Država. Isprva su se koristile jahte i motorni čamci, no rast pošiljki 1990-ih potaknuo je krijumčare na upotrebu kontejnera s voćem i drugom legalnom robom. Metode su s vremenom postajale sve domišljatije. Kokain se miješa s hranom, plastikom, tekstilom, kartonom, pa čak i životinjskim kožama, a potom se izdvaja u tajnim kemijskim laboratorijima u Europi. Jedna od tehnika uključuje kemijsku izmjenu droge i njezino raspršivanje po drvenom ugljenu. Europske su države proteklog desetljeća zaplijenile goleme količine kokaina, ponajprije u velikim lukama poput Rotterdama i Antwerpena. U belgijskim je lukama 2023. godine zaplijenjeno rekordnih 118 tona, a broj zapljena u Europi još je 2019. godine premašio njihov broj u Sjevernoj i Južnoj Americi. Međutim u posljednje tri godine u belgijskim lukama zabilježen je snažan pad. U Antwerpenu je u prvih šest mjeseci ove godine zaplijenjeno 5,4 tone kokaina, odnosno 68 posto manje nego u istom razdoblju prošle godine. U cijeloj 2025. ondje je zaplijenjeno 55 tona. Belgijske vlasti smatraju da je stroži nadzor odvratio krijumčare od velikih luka. U suradnji s privatnim upraviteljima terminala uložile su u mobilne skenere, stoga danas neposredno nakon dolaska mogu rendgenski pregledati između 15 i 17 posto visokorizičnih kontejnera, a 2023. godine pregledavale su ih tek pet posto. 'Nema više toliko golemih i masovnih pošiljki kokaina', kaže Robert Fay, voditelj Europolove jedinice za krijumčarenje droge. Pad zapljena, međutim, ne znači nužno da u Europu stiže manje kokaina. Kriminalne skupine jednostavno sve češće izbjegavaju luke i organiziraju primopredaju na otvorenom moru.