Igra umalo završila kobno: Dupin Oliver zakačio i nakratko potopio muškarca

Najpoznatiji dupin u Hrvatskoj, Oliver, ponovno je privukao pozornost javnosti nakon što se društvenim mrežama proširila snimka njegova susreta s kupačima. Na njoj se vidi kako je tijekom igre zakačio jednog plivača koji mu se približio te ga nakratko povukao ispod površine mora
Kako navodi Morski.hr, incident je prošao bez težih posljedica. No stručnjaci opet upozoraaju na rizike približavanja dupinu koji, unatoč tome što često sam prilazi ljudima i brodicama, ostaje divlja životinja. Iako se igra, udarcem snažnom perajom, lako vas može polomiti ili čak ubiti, a isto tako u igri, može vas odvući u dubinu, gdje se lako možete utopiti.
Oliver je posljednjih tjedana postao atrakcija na Novigradskom moru, a brojne snimke ljudi koji s njim plivaju, dodiruju ga ili mu pokušavaju prići preplavile su društvene mreže. Stručnjaci, međutim, već dulje upozoravaju da njegovo znatiželjno ponašanje nije poziv na igru. Rizik postoji i kada se oko životinje okupi veći broj kupača ili kada joj se dopusti kontakt s djecom, koja često nisu svjesna opasnosti.
Na snimci koja se proširila internetom navedeno je da je 'dupin Oli danas izabrao nasilje'. Takav opis pogrešno prikazuje situaciju jer se dupin nalazi u svom prirodnom okruženju i ponaša se u skladu sa svojim instinktima. Odgovornost za sigurno ponašanje stoga je na ljudima koji mu se približavaju.
Stručnjaci: Svako dodirivanje smatra se uznemiravanjem
Iz Instituta Plavi svijet, čiji stručnjaci prate situaciju u suradnji sa Zavodom za zaštitu okoliša i prirode, upozoravaju da je riječ o strogo zaštićenoj životinjskoj vrsti. Svako namjerno približavanje, okruživanje, zajedničko plivanje, dodirivanje ili pokušaj 'jahanja' dupina može se smatrati uznemiravanjem divlje životinje, što je zakonom zabranjeno.
Građanima savjetuju da izađu iz mora ako se dupin pojavi u njihovoj neposrednoj blizini te da ga ne dodiruju niti hrane. Nautičari bi trebali smanjiti brzinu čim ga primijete, izbjegavati namjerno približavanje i ne presijecati njegov prirodni smjer kretanja. Mjere nisu namijenjene samo zaštiti životinje nego i ljudi. U svijetu su zabilježeni slučajevi u kojima su susreti s naizgled prijateljski raspoloženim dupinima završili ozljedama.
Oliver često sam prilazi ljudima i plovilima, no upravo zbog njegove znatiželje stručnjaci pozivaju kupače i nautičare da se ponašaju odgovorno. Najsigurnije ga je promatrati s udaljenosti i omogućiti mu da nesmetano ostane u svom prirodnom staništu.