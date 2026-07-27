Igra umalo završila kobno: Dupin Oliver zakačio i nakratko potopio muškarca

Kako navodi Morski.hr, incident je prošao bez težih posljedica. No stručnjaci opet upozoraaju na rizike približavanja dupinu koji, unatoč tome što često sam prilazi ljudima i brodicama, ostaje divlja životinja. Iako se igra, udarcem snažnom perajom, lako vas može polomiti ili čak ubiti, a isto tako u igri, može vas odvući u dubinu, gdje se lako možete utopiti.

Oliver je posljednjih tjedana postao atrakcija na Novigradskom moru, a brojne snimke ljudi koji s njim plivaju, dodiruju ga ili mu pokušavaju prići preplavile su društvene mreže. Stručnjaci, međutim, već dulje upozoravaju da njegovo znatiželjno ponašanje nije poziv na igru. Rizik postoji i kada se oko životinje okupi veći broj kupača ili kada joj se dopusti kontakt s djecom, koja često nisu svjesna opasnosti.

Na snimci koja se proširila internetom navedeno je da je 'dupin Oli danas izabrao nasilje'. Takav opis pogrešno prikazuje situaciju jer se dupin nalazi u svom prirodnom okruženju i ponaša se u skladu sa svojim instinktima. Odgovornost za sigurno ponašanje stoga je na ljudima koji mu se približavaju.