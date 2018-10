EU uvodi stroža pravila oglašavanja na televiziji i internetu radi zaštite maloljetnika

Zastupnici u Europskom parlamentu u utorak su većinom glasova usvojili izmjene pružanja audiovizualnih medijskih usluga kojima će se pooštriti pravila oglašavanja radi zaštite djece i više promicati europski sadržaji

Strože će se regulirati sadržaji koji pozivaju na nasilje, mržnju i terorizam te oni koji prikazuju neopravdano nasilje i pornografiju. Novim pravilima, usvojenim na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u Strasbourgu, osigurat će se potpuna zabrana reklamiranja duhana, elektroničkih cigareta i alkohola na dječjim programima na televiziji i internetskim platformama za video sadržaj, ali i smanjiti izlaganje djece oglasima o nezdravoj hrani i piću.

'Oglašavanje upućeno djeci mora biti u skladu s preporukama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). Alkohol je najčešći štetni proizvod kojem su izložena djeca, i to ona od 13 do 15 godina, jer se pojavljuje na slikama, u reklamama, videoigricama i slično. Uz to, gotovo 40 posto djece u dobi do 12 godina direktno je izloženo reklamiranju nezdrave hrane, a četvrtina njih školske dobi je pretila', upozorava hrvatska eurozastupnica Biljana Borzan (S&D).

Borzan pojašnjava da je potreban zakonodavni okvir na razini EU-a zbog toga što je 'u Europi pretilo više od pola stanovnika, a velik dio ih pati od bolesti povezanih s alkoholom. Unatoč tome, države članice smanjile su sredstva za reguliranje reklamiranja s 2,9 na 1,9 posto'.