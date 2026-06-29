EU sprema zaokret prema Srbiji: Vučić im je sad pomrsio sve planove

Europska unija razmatra mogućnost novog pristupa prema Srbiji kako bi potaknula nastavak reformi i zaustavila nazadovanje u području vladavine prava i demokracije

Prema pisanju Politica, u Bruxellesu se pripremaju planovi kojima bi Beograd bio 'nagrađen' nakon što je ublažio sporne zakone za koje su međunarodni stručnjaci upozoravali da ugrožavaju neovisnost pravosuđa. No provedba tih planova mogla bi biti odgođena nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio ostavku i raspisivanje parlamentarnih i predsjedničkih izbora, što cijelo pitanje čini politički osjetljivijim. Bruxelles želi potaknuti nastavak reformi Prošlog tjedna srbijanski parlament usvojio je izmjene spornih zakona koje su ranije kritizirali Europska unija i Venecijanska komisija, najviše pravno savjetodavno tijelo Vijeća Europe. Stručnjaci su upozoravali da bi prvotna rješenja mogla narušiti neovisnost pravosuđa, otežati borbu protiv organiziranog kriminala te ugroziti istrage korupcije.

Prema četvorici dužnosnika upoznatih s planovima Europske komisije, Bruxelles sada traži način kako nagraditi Srbiju za taj zaokret i potaknuti je da nastavi s reformama te ne odustane od preuzetih obveza na putu prema članstvu u Europskoj uniji. Jedan od dužnosnika rekao je da u Bruxellesu prevladava stav da 'Srbiju ne treba potpuno izgubiti', iako nitko ne očekuje njezino skoro pristupanje Uniji. Vučićeva ostavka zakomplicirala planove Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, francuski predsjednik Emmanuel Macron i njemački kancelar Friedrich Merz ranije ovog mjeseca razgovarali su s Vučićem tijekom sastanka na vrhu u Crnoj Gori. Prema izvorima Politica, jedna od tema bila je mogućnost da Srbija dobije određene pogodnosti ako odustane od zakona koji nisu usklađeni s europskim standardima. No samo nekoliko dana kasnije Vučić je najavio da će podnijeti ostavku te raspisati parlamentarne i predsjedničke izbore. Glasnogovornica Europske komisije Paula Pinho izjavila je kako zasad nije jasno tko će biti kandidati na budućim izborima.