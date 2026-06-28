Aleksandar Vučić najavio svoju ostavku - što se zapravo krije iza tog poteza?

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić iznenadio je javnost objavom na masovnom skupu svojih pristaša u Beogradu da će "za nekoliko tjedana" podnijeti ostavku na predsjedničku dužnost.

Iako ovaj potez zvuči dramatično, politički analitičari ističu da se iza njega ne krije odlazak u mirovinu, već dobro osmišljen taktički manevar. "Ovo su moji posljednji dani i tjedni kao predsjednika Republike", poručio je Vučić ispred Narodne skupštine. Prema zakonu, nakon njegove ostavke dužnost šefa države privremeno će preuzeti predsjednica Skupštine Ana Brnabić, ali najdulje na tri mjeseca, što otvara hitan rok za izvanredne predsjedničke izbore.

Plan za povratak na mjesto premijera Vučić se već mjesecima nalazi pod snažnim pritiskom masovnih protuvladinih prosvjeda i studentskog pokreta, koji su buknuli nakon tragedije u Novom Sadu u studenome 2024., kada je pri urušavanju nadstrešnice željezničkog kolodvora poginulo 16 osoba. Budući da mu tekući predsjednički mandat ionako istječe u svibnju 2027. i po Ustavu se više ne može kandidirati, analitičari smatraju da Vučić prijevremenim izborima pokušava preduhitriti politički pad.

Aleksandar Vučić, skup SNS-a u Beogradu Izvor: EPA / Autor: ANDREJ CUKIC







+6 Aleksandar Vučić, skup SNS-a u Beogradu Izvor: EPA / Autor: ANDREJ CUKIC

Plan vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) zapravo je povratak Vučića na mjesto premijera – dužnost koju je već obnašao od 2014. do 2017. godine i na kojoj se u praksi nalazi stvarna politička moć. Vučić je ponudio stranci da vodi novu izbornu listu pod nazivom „Ujedinjena Srbija“ (što imenom asocira na stranku Vladimira Putina „Jedinstvena Rusija“) te pokuša osigurati nastavak 14-godišnje vladavine SNS-a.

Veliki skup u Novom Sadu povodom godine dana od pada nadstrešnice Izvor: Pixsell / Autor: R.Z./ATA Images/PIXSELL







+22 Veliki skup u Novom Sadu povodom godine dana od pada nadstrešnice Izvor: Pixsell / Autor: R.Z./ATA Images/PIXSELL

'To nikako ne znači kraj Vučićeve političke karijere', rekao je analitičar Radivoje Grujić za novinsku agenciju Reuters. Prema njegovim riječima, Vučić već ima plan koji nipošto ne podrazumijeva političku mirovinu, prenosi DW.

Treći put se Vučić ne može kandidirati Vučićev drugi predsjednički mandat redovito završava krajem svibnja iduće godine. Treći put više se ne može kandidirati. Mandat sadašnjeg parlamenta traje do veljače 2028. godine. Očekuje se da će Vučić raspisati prijevremene parlamentarne izbore te kao nositelj liste SNS-a pokušati osvojiti mjesto predsjednika Vlade u slučaju izborne pobjede.

Ipak, pobjeda vladajućih ovaj put nije zajamčena. Ankete pokazuju velik rast popularnosti ujedinjene studentske liste, a prosvjedi protiv vlasti i dalje na ulice Beograda izvlače i do 180.000 ljudi. Balansiranje i uvođenje obveznog vojnog roka Ove unutarnjopolitičke napetosti događaju se u trenutku dok Srbija vodi osjetljivu vanjsku politiku balansiranja između Europske unije, Rusije i Kine, pod stalnim pritiskom Bruxellesa da uskladi svoju vanjsku politiku s EU-om i unaprijedi vladavinu prava.