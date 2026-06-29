Vučić se obratio naciji: Govorili su da se bojim, uskoro ćemo vidjeti

Nije želio precizirati koliki će rast plaća biti, ali je poručio da će povećanje uslijediti prije početka iduće godine, prenosi Nova.rs .

Vučić je rekao da će, ako gospodarski rast Srbije ove godine premaši tri posto, država moći već prije kraja godine značajno povećati plaće i mirovine.

Nakon što je najavio paket mjera, rekao je da će u Srbiji uskoro biti održani izbori, poručivši da bi građani na birališta mogli izaći u iduća tri do četiri mjeseca. Dodao je i da će svaku odluku o svojoj političkoj budućnosti donijeti transparentno i u skladu s Ustavom.

Osvrnuo se i na nagađanja o tome hoće li se kandidirati za predsjednika Vlade, istaknuvši da će, kakvu god odluku donese, ona biti pravodobno predstavljena javnosti.

'Što god da učinim i kakvu god odluku donesem, ona će biti transparentna, kao što je bilo i kada sam najavio podnošenje ostavke. To nikoga neće iznenaditi, bilo da se dogodi u kolovozu, početkom rujna ili krajem srpnja', rekao je, prenosi Telegraf.rs.

Dodao je kako nije skratio svoj mandat te da će se i ubuduće držati Ustava Srbije i svih zakonskih procedura.

Pohvalio skup u Kraljevu

Vučić se osvrnuo i na skup održan u Kraljevu, ocijenivši ga uspješnim i mirnim.

'Skup je prošao bez incidenata. Bilo je nekoliko ljudi koji su bili pijani ili pod utjecajem droge, ali riječ je o malom broju osoba koje su uhićene i isključene iz prometa. Većina okupljenih mirno je i dostojanstveno podržavala svoju listu', rekao je.

Prema njegovim riječima, na skupu se okupilo između tri i četiri tisuće ljudi iz cijele Srbije.