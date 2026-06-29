Vučić se obratio naciji: Govorili su da se bojim, uskoro ćemo vidjeti

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je u ponedjeljak iz Palače Srbije paket novih mjera za poboljšanje životnog standarda građana, najavivši povećanje plaća i mirovina, jednokratne novčane pomoći za više skupina stanovništva te nove turističke vaučere, a onda se dotaknuo i nadolazećih izbora u Srbiji
Vučić je rekao da će, ako gospodarski rast Srbije ove godine premaši tri posto, država moći već prije kraja godine značajno povećati plaće i mirovine.
Nije želio precizirati koliki će rast plaća biti, ali je poručio da će povećanje uslijediti prije početka iduće godine, prenosi Nova.rs.
Nakon što je najavio paket mjera, rekao je da će u Srbiji uskoro biti održani izbori, poručivši da bi građani na birališta mogli izaći u iduća tri do četiri mjeseca. Dodao je i da će svaku odluku o svojoj političkoj budućnosti donijeti transparentno i u skladu s Ustavom.
Osvrnuo se i na nagađanja o tome hoće li se kandidirati za predsjednika Vlade, istaknuvši da će, kakvu god odluku donese, ona biti pravodobno predstavljena javnosti.
'Što god da učinim i kakvu god odluku donesem, ona će biti transparentna, kao što je bilo i kada sam najavio podnošenje ostavke. To nikoga neće iznenaditi, bilo da se dogodi u kolovozu, početkom rujna ili krajem srpnja', rekao je, prenosi Telegraf.rs.
Dodao je kako nije skratio svoj mandat te da će se i ubuduće držati Ustava Srbije i svih zakonskih procedura.
Pohvalio skup u Kraljevu
Vučić se osvrnuo i na skup održan u Kraljevu, ocijenivši ga uspješnim i mirnim.
'Skup je prošao bez incidenata. Bilo je nekoliko ljudi koji su bili pijani ili pod utjecajem droge, ali riječ je o malom broju osoba koje su uhićene i isključene iz prometa. Većina okupljenih mirno je i dostojanstveno podržavala svoju listu', rekao je.
Prema njegovim riječima, na skupu se okupilo između tri i četiri tisuće ljudi iz cijele Srbije.
Kritizirao oporbu
Govoreći o političkim protivnicima, Vučić je poručio da građani trebaju pričekati objavu oporbenih izbornih lista.
'Samo pričekajte da vidite tu listu i sve će vam biti jasno', rekao je, pritom prozivajući nekoliko oporbenih političara i javnih osoba.
Na kraju je odbacio tvrdnje da izbjegava izbore.
'Govorili su da se bojim. Evo, kažem vam da ćemo uskoro imati izbore pa ćemo vidjeti što će narod reći', poručio je Vučić.