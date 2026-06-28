Studenti iz Kraljeva poslali poruku Vučiću: 'Bliži vam se kraj'

Beogradski i lokalni mediji različito su izvijestili prenoseći poruke skupa, uz motivacijska pitanja "hoćemo li slobodu ili SNS kartel, hoćemo li istinu ili (Vučiću propagandno naklonjeni tabloid) Informer, hoćemo li ustati za Srbiju ili pasti pod mafiju".

Upravo je Informer javio da je "blokaderski skup doživo debakl", prenoseći u istom tekstu izjavu predsjednice Skupštine Srbije Ane Brnabić da građani "poštuju i vole svog predsjednika Aleksandra Vučiča, poštuju i vole trud i borbu" da su "blokaderi prodavali mržnju, podjele i mačku u vreći više od 18 mjeseci", aludirajući na višemjesečne protuvladine prosvjede potaknute pogibijom 16 ljudi u padu nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu 1. studenog 2024. godine.

Agencija Tanjug izvijestila je da sudionici skupu govorili "o pitanju Kosova i Metohije i drugim problemima, ali ne iznoseći rješenja, a kritizirajući politiku vlasti".