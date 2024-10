EU sankcionirao tri iranske zrakoplovne kompanije

EU je nekoliko puta upozorio Iran da ne daje balističke projektile Moskvi i to smatra kršenjem novog tabua.

Iran niječe da je to učinio. Po Teheranu, zemlja ima stratešku suradnju s Moskvom, no to se ne odnosi na rat u Ukrajini. Teheran tvrdi da je slanje vojne pomoći zaraćenim stranama nehumano.