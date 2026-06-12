EU odblokirao pregovore: Ukrajina i Moldavija otvaraju prvo pristupno poglavlje

Europska unija u petak je postigla dogovor o otvaranju prvog klastera pristupnih pregovora s Ukrajinom i Moldavijom, čime je napravljen važan korak u procesu njihovog približavanja članstvu
Dogovor su u Bruxellesu postigli stalni predstavnici 27 država članica, nakon što je Mađarska prošlog tjedna povukla dvogodišnji veto koji je blokirao napredak pregovora, javlja Euronews.
Odluka uključuje i planove u području vladavine prava te akcijski plan vezan uz prava manjina, što je bilo jedno od glavnih spornih pitanja između Budimpešte i Kijeva. Dokument je prilagođen nakon konzultacija između dviju strana.
Formalni početak nove faze pristupnog procesa očekuje se u ponedjeljak 15. lipnja u Luxembourgu, gdje će se održati odvojene međuvladine konferencije s Ukrajinom i Moldavijom.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća António Costa poručili su kako je riječ o priznanju reformskih napora obje zemlje, unatoč izazovnim okolnostima.
Naglasili su da je proširenje strateški izbor Europske unije te da ono doprinosi jačanju mira, sigurnosti i prosperiteta na europskom kontinentu.
Ukupni pristupni proces sastoji se od šest tematskih klastera i 33 poglavlja, a prvi klaster, koji se odnosi na temeljna pitanja poput vladavine prava, ljudskih prava i pravosuđa, označava početak složenog pregovaračkog puta.
Ukrajina nastoji što prije otvoriti sve klastere kako bi pokazala napredak unatoč ratnim okolnostima, dok Europska komisija i dio država članica podupiru ubrzanje procesa. Cipar, koji trenutno predsjeda Vijećem EU-a, najavio je mogućnost otvaranja dodatnog klastera do kraja mjeseca.
Ipak, europski diplomati ističu da otvaranje prvog klastera ne znači ubrzano članstvo, već da proces ostaje temeljen na ispunjavanju kriterija i reformama, bez “prečaca” u pregovorima.