EU odblokirao pregovore: Ukrajina i Moldavija otvaraju prvo pristupno poglavlje

Dogovor su u Bruxellesu postigli stalni predstavnici 27 država članica, nakon što je Mađarska prošlog tjedna povukla dvogodišnji veto koji je blokirao napredak pregovora, javlja Euronews.

Odluka uključuje i planove u području vladavine prava te akcijski plan vezan uz prava manjina, što je bilo jedno od glavnih spornih pitanja između Budimpešte i Kijeva. Dokument je prilagođen nakon konzultacija između dviju strana.

Formalni početak nove faze pristupnog procesa očekuje se u ponedjeljak 15. lipnja u Luxembourgu, gdje će se održati odvojene međuvladine konferencije s Ukrajinom i Moldavijom.