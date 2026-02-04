Pokušao ubiti Trumpa, dobio doživotni zatvor: 'Unaprijed smišljena zavjera'

Ryan Routh, muškarac optužen da se skrivao u grmlju golf terena na Floridi s poluautomatskom puškom kako bi pokušao atentat na Donalda Trumpa manje od dva mjeseca prije američkih izbora 2024. koji su ga vratili na predsjedničku dužnost, osuđen je u srijedu na doživotni zatvor.

Pedesetdevetogodišnjeg Routha osudila je porota u rujnu prošle godine za pet kaznenih djela, uključujući pokušaj atentata nakon što je na suđenju sam sebi bio odvjetnik. Američka okružna sutkinja Aileen Cannon izrekla je kaznu u Fort Pierceu na Floridi. "Jasno mi je da ste sudjelovali u unaprijed smišljenoj, kalkuliranoj zavjeri za oduzimanje ljudskog života", rekla je Cannon.

Tužitelji su preporučili doživotni zatvor, dok je Routh zatražio od suca da mu izrekne kaznu od 27 godina. Tužitelj John Shipley rekao je tijekom saslušanja da su Routhovi zločini bili usmjereni na "preokret američke demokracije" i pozvao je Cannon da pošalje poruku da je političko nasilje neprihvatljivo. Tužitelji su rekli da Routhovi zločini „neosporno zaslužuju doživotnu kaznu“ jer je mjesecima planirao atentat i nije izrazio ni žaljenje ni kajanje.

Negira Trumpovo ubojstvo Routh je negirao da je namjeravao ubiti Trumpa i rekao da je spreman podvrgnuti se psihološkom liječenju poremećaja osobnosti u zatvoru. Sugerirao je da su porotnici bili zavedeni o činjenicama slučaja zbog njegove nemogućnosti da na suđenju organizira odgovarajuću pravnu obranu.