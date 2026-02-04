Stigla odbijenica: SAD neće pristati na promjenu koju traži Iran

No iranska strana je u utorak zatražila da se razgovori prebace u Oman i da budu bilateralni, kako bi se fokusirali isključivo na nuklearna pitanja.

SAD i Iran prethodno su se usuglasili da se pregovori održe u petak u Istanbulu , uz sudjelovanje drugih bliskoistočnih zemalja u svojstvu promatrača.

Nastojanja Irana da promijeni mjesto i dnevni red pregovora dolaze u jeku pojačanih napetosti dok SAD gomila snage na Bliskom istoku.

Iranski mediji s druge strane pišu da će se pregovori između Sjedinjenih Država i Irana održati u petak u Omanu, iako vlade u Washingtonu i Teheranu još nisu potvrdile lokaciju.

Iranske novinske agencije Tasnim i ISNA izvijestile su da će fokus biti na iranskom nuklearnom programu i ukidanju sankcija.

Iranski mediji pišu da se u Omanu očekuju iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči i američki posebni izaslanik Steve Witkoff, a da će kao posrednik sudjelovati omanski ministar vanjskih poslova Sayyid Badr Albusaidi.

Nakon što su sigurnosne snage ranije ove godine brutalno ugušile val prosvjeda u Iranu, američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je intervencijom.

Američka vojska od tada gomila svoje snage u regiji, a nosač zrakoplova USS Abraham Lincoln i drugi brodovi stigli su na Bliski istok.