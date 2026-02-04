pregovori

Stigla odbijenica: SAD neće pristati na promjenu koju traži Iran

Bi. S. / Hina

04.02.2026 u 20:25

Donald Trump
Donald Trump Izvor: EPA / Autor: JIM LO SCALZO
Bionic
Reading

Dvojica američkih dužnosnika rekli su u srijedu da su Sjedinjene Države poručile Iranu da neće pristati na njegove zahtjeve da se promijene mjesto i format pregovora planiranih za petak u Istanbulu, prenio je portal Axios, dok iranski mediji javljaju da će se pregovori održati u Omanu

SAD i Iran prethodno su se usuglasili da se pregovori održe u petak u Istanbulu, uz sudjelovanje drugih bliskoistočnih zemalja u svojstvu promatrača.

No iranska strana je u utorak zatražila da se razgovori prebace u Oman i da budu bilateralni, kako bi se fokusirali isključivo na nuklearna pitanja.

vezane vijesti

Nastojanja Irana da promijeni mjesto i dnevni red pregovora dolaze u jeku pojačanih napetosti dok SAD gomila snage na Bliskom istoku.

Iranski mediji s druge strane pišu da će se pregovori između Sjedinjenih Država i Irana održati u petak u Omanu, iako vlade u Washingtonu i Teheranu još nisu potvrdile lokaciju.

Iranske novinske agencije Tasnim i ISNA izvijestile su da će fokus biti na iranskom nuklearnom programu i ukidanju sankcija.

Iranski mediji pišu da se u Omanu očekuju iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči i američki posebni izaslanik Steve Witkoff, a da će kao posrednik sudjelovati omanski ministar vanjskih poslova Sayyid Badr Albusaidi.

Nakon što su sigurnosne snage ranije ove godine brutalno ugušile val prosvjeda u Iranu, američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je intervencijom.

Američka vojska od tada gomila svoje snage u regiji, a nosač zrakoplova USS Abraham Lincoln i drugi brodovi stigli su na Bliski istok.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
Nestlé beba supreme Pre 800g

Nestlé beba supreme Pre 800g

Novo povlačenje hrane za bebe: 'Vratite ga u trgovinu'
natječaj za posao

natječaj za posao

Europska komisija traži novu generaciju birokrata: Evo kolike plaće se nude
tema-nepoznata

tema-nepoznata

Čuli se Trump i Xi, javili se Rusi: 'Bili smo obaviješteni'

najpopularnije

Još vijesti