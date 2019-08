EU donirala BiH dodatnih 15 milijuna eura za gradnju autoceste Budimpešta-Ploče

Europska unija stavila je u četvrtak Bosni i Hercegovini na raspolaganje dodatnih 15 milijuna eura bespovratne pomoći namijenjene gradnji autoceste na dijelu trase koridora V c koji prolazi kroz tu zemlju, a treba povezati Budimpeštu i Ploče

Petnaest milijuna eura bespovratne pomoći bit će utrošeni za gradnju oko šet kilometara autoceste u okolici Doboja, što uključuje dva prometna čvora odnosno spoj koridora V c s već izgrađenom autocestom između Bosanske Gradiške i Doboja.

Šef delegacije EU u BiH Lars-Gunnar Wigemark podsjetio je ovom prigodom kako su novoodobrena sredstva rezultat dogovora postignutog na nedavnom summitu EU-Zapadni Balkan u Poznanu, na kojemu je odobren novi paket od milijardu eura pomoći namijenjenih projektima povezivanja država te regije.

BiH autocestu na koridoru V c gradi već više od dva desetljeća i do sada je izgrađeno tek oko 130 kilometara suvremene prometnice. Posljednja je procjena Delegacije EU kako bi svih 330 kilometara autoceste, koliko ih prolazi kroz BiH, trebalo biti dovršeno do kraja 2030. godine.

Ukupna cijena tog infrastrukturnog projekta je oko četiri milijarde eura, koji se uglavnom osiguravaju iz različitih krednih aranžmana, dok je milijardu eura čine bespovratna sredstva iz europskih fondova koji su dopuna komercijalnim kreditima.