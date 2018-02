Erjavec napao Hrvatsku: Oni su glavni problem na Balkanu!

Slovenski ministar vanjskih poslova Karl Erjavec kazao je u petak u Sofiji da Hrvatska ‘nepoštivanjem’ arbitraže o granici sa Slovenijom daje negativan primjer ostalim državama zapadnog Balkana na njihovu putu u EU, zbog čega bi on mogao biti usporen

‘EU uvijek ističe značenje vladavine prava, a ovaj slučaj pokazuje da Hrvatska ne poštuje nijedno načelo koje je važno za ulazak u EU, kazao je Erjavec, dodavši da Zagreb time daje potencijalnim članicama na Balkanu negativan primjer. ‘Njena je poruka zapravo da se može biti u EU-u bez poštivanja odluka arbitraža i međunarodnog prava, što je zasigurno vrlo negativan signal’, kazao je šef slovenske diplomacije koji prisustvuje neformalnom zasjedanju europskih ministara za vanjske poslove s kandidatkinjama za članstvo.



Kako prenose slovenski mediji, Erjavec je u svom dijelu rasprave neriješena granična pitanja država kandidatkinja s Hrvatskom naveo kao glavni problem koji bi mogao usporiti predviđanje da bi prve nove države iz regije na putu članstvo mogle zaključiti svoje pregovore do 2025., rekavši da to nije realno. ‘Hrvatska se je pred ulazak u EU obvezala da će priznati rezultat arbitraže, a sada kaže da to više ne važi.