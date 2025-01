Elita EU-a na mukama: Rađa se 'novi Habsburg', Europa dobiva još jednog Orbana

Kicklova euroskeptična i proruska stranka osvojila je najviše glasova na parlamentarnim izborima u rujnu, no nijedna stranka s njima nije htjela koalirati. U međuvremenu je dodatno prešišala konkurente u anketama.

Vodstvo vladajuće austrijske Narodne stranke (ÖVP) u nedjelju je na izvanrednom sastanku izabralo dosadašnjeg tajnika Christiana Stockera za privremenog nasljednika kancelara Karla Nehammera, a on je dan ranije objavio svoju ostavku nakon neuspjelih pregovora o formiranju nove vlade bez krajnje desnice.

S Kicklom, kao sada izglednim kancelarom Austrije, europski establišment sprema se na nove muke.

Kickl će igrati Orbanovu igru

Kickl, ne skrivajući da se divi mađarskom premijeru Viktoru Orbanu, sad će vjerojatno igrati njegovu igru – dodvoravati se ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, sukobljavati se s europskim mainstreamom i zalagati se za tvrdu politiku u pitanjima poput migracija.

Ako njegova stranka FPÖ preuzme vlast u Austriji, to bi značilo da bi cijeli dio EU-a od Mađarske preko Austrije do Slovačke, pod premijerom Robertom Ficom – i potencijalno do Češke, gdje bivši premijer Andrej Babiš vodi u anketama uoči izbora u listopadu – bio naklonjen Rusiji, nakon gotovo tri godine Putinove sveobuhvatne invazije na Ukrajinu, piše Politico.